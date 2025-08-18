Лідери Європи та НАТО прибули до Білого дому на зустріч з Трампом
Київ • УНН
Лідери ЄС, Великої Британії та НАТО прибули до Білого дому. Серед них Генсек НАТО, голова Єврокомісії, прем'єри Британії та Італії, президенти Фінляндії та Франції, а також канцлер Німеччини.
Лідери ЄС, Великої Британії, НАТО прибули до Білого дому напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, свідчать дані трансляції з місця події, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє Reuters, прибули Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон.
