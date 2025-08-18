Лідери Європи та НАТО прибули до Білого дому на зустріч з Трампом

$41.340.11
48.310.13
ukenru
14:38 • 15215 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 42159 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 34184 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 47166 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 36958 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 111869 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 105359 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 59255 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 75537 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 80235 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
56%
750мм
Популярнi новини
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 107097 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 91315 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 85902 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС18 серпня, 11:22 • 32481 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа16:07 • 24045 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 42192 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 47198 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 86056 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 107239 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 111886 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Кіт Келлог
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 712 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 67811 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 60195 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 93438 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 79667 перегляди
Актуальне
Гривня
The Guardian
Fox News
Truth Social
Нафта

Лідери Європи та НАТО прибули до Білого дому на зустріч з Трампом

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

Лідери ЄС, Великої Британії та НАТО прибули до Білого дому. Серед них Генсек НАТО, голова Єврокомісії, прем'єри Британії та Італії, президенти Фінляндії та Франції, а також канцлер Німеччини.

Лідери Європи та НАТО прибули до Білого дому на зустріч з Трампом

Лідери ЄС, Великої Британії, НАТО прибули до Білого дому напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, свідчать дані трансляції з місця події, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Reuters, прибули Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон.

Зеленський скоординував позиції з лідерами Європи та НАТО перед зустріччю з Трампом18.08.25, 19:51 • 1324 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
Александр Стубб
Білий дім
Reuters
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Велика Британія
Урсула фон дер Ляєн