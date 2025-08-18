Лидеры Европы и НАТО прибыли в Белый дом на встречу с Трампом
Киев • УНН
Лидеры ЕС, Великобритании и НАТО прибыли в Белый дом. Среди них Генсек НАТО, глава Еврокомиссии, премьеры Великобритании и Италии, президенты Финляндии и Франции, а также канцлер Германии.
Лидеры ЕС, Великобритании, НАТО прибыли в Белый дом накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные трансляции с места события, пишет УНН.
Детали
Как сообщает Reuters, прибыли Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон.
