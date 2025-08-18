Зеленский скоординировал позиции с лидерами Европы и НАТО перед встречей с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, ЕК и НАТО в Вашингтоне. Они скоординировали позиции перед началом переговоров с Президентом США Дональдом Трампом.
В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Финляндии Александром Стуббом, Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, о чем сообщил в соцсетях, добавив, что лидеры скоординировали позиции перед началом переговоров с Президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.
Детали
"Наша основная цель – надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от путина не стоит ожидать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление – США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок", - сообщил Президент.
Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конечном итоге для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с Президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир