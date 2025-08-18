Зеленский скоординировал позиции с лидерами Европы и НАТО перед встречей с Трампом

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Финляндии Александром Стуббом, Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, о чем сообщил в соцсетях, добавив, что лидеры скоординировали позиции перед началом переговоров с Президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.

Детали

"Наша основная цель – надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от путина не стоит ожидать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление – США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок", - сообщил Президент.