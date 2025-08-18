$41.340.11
48.310.13
ukenru
14:38 • 10898 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 23125 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 24375 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 29564 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 28279 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 99983 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 102630 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 58366 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 74833 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 80114 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Зеленский скоординировал позиции с лидерами Европы и НАТО перед встречей с Трампом

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, ЕК и НАТО в Вашингтоне. Они скоординировали позиции перед началом переговоров с Президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский скоординировал позиции с лидерами Европы и НАТО перед встречей с Трампом

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Финляндии Александром Стуббом, Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, о чем сообщил в соцсетях, добавив, что лидеры скоординировали позиции перед началом переговоров с Президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.

Детали

"Наша основная цель – надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от путина не стоит ожидать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление – США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок", - сообщил Президент.

Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конечном итоге для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с Президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир

- написал Зеленский.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Кир Стармер
Марк Рютте
Джорджия Мелони
Александр Стабб
Европейская комиссия
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Финляндия
Великобритания
Италия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен