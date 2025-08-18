Трамп: ми надамо Україні дуже гарні безпекові гарантії

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті заявив, що "ми надамо їм дуже гарні безпекові гарантії", передає кореспондент УНН.

Ми ще нічого не обговорювали стосовно безпекових гарантій... Однак ми надамо їм дуже гарні безпекові гарантії, дуже гарний захист - сказав Трамп.

"Я перемир'я ніколи не обговорював, перемир'я - це добре, але я хочу розуміти стратегічно... Я перемир'я не досягав раніше, мені подобається концепція перемир'я, тому що відразу перестаєте вбивати людей, а не через тиждень, чи через два. Ми можемо працювати над угодою, поки вони будуть битися на полі бою. Я б хотів, щоб було перемир'я. Стратегічно це може бути не на користь однієї із сторін", - заявив Трамп.

