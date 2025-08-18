Трамп: мы предоставим Украине очень хорошие гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете заявил, что "мы предоставим им очень хорошие гарантии безопасности", передает корреспондент УНН.

Мы еще ничего не обсуждали относительно гарантий безопасности... Однако мы предоставим им очень хорошие гарантии безопасности, очень хорошую защиту - сказал Трамп.

"Я перемирие никогда не обсуждал, перемирие - это хорошо, но я хочу понимать стратегически... Я перемирия не достигал раньше, мне нравится концепция перемирия, потому что сразу перестаете убивать людей, а не через неделю или через две. Мы можем работать над соглашением, пока они будут сражаться на поле боя. Я бы хотел, чтобы было перемирие. Стратегически это может быть не в пользу одной из сторон", - заявил Трамп.

