Трамп: мы предоставим Украине очень хорошие гарантии безопасности

$41.340.11
48.310.13
ukenru
18:12 • 310 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 2714 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
14:38 • 16455 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 45914 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 36057 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 50465 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 38502 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 113984 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 105834 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 59437 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 109556 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo18 августа, 10:02 • 92774 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 88463 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18 августа, 11:22 • 33879 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа16:07 • 25990 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
14:23 • 45886 просмотра
Эксклюзив
14:23 • 45886 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
13:19 • 50436 просмотра
Эксклюзив
13:19 • 50436 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло
18 августа, 10:51 • 89135 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул
18 августа, 09:00 • 110199 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 113962 просмотра
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему «костюма»Video17:45 • 1160 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 68478 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 60819 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 94012 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 80180 просмотра
Трамп: мы предоставим Украине очень хорошие гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украине предоставят «очень хорошие гарантии безопасности». Он отметил, что детали еще не обсуждались.

Трамп: мы предоставим Украине очень хорошие гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете заявил, что "мы предоставим им очень хорошие гарантии безопасности", передает корреспондент УНН.

Мы еще ничего не обсуждали относительно гарантий безопасности... Однако мы предоставим им очень хорошие гарантии безопасности, очень хорошую защиту

- сказал Трамп.

"Я перемирие никогда не обсуждал, перемирие - это хорошо, но я хочу понимать стратегически... Я перемирия не достигал раньше, мне нравится концепция перемирия, потому что сразу перестаете убивать людей, а не через неделю или через две. Мы можем работать над соглашением, пока они будут сражаться на поле боя. Я бы хотел, чтобы было перемирие. Стратегически это может быть не в пользу одной из сторон", - заявил Трамп.

Трамп объяснил, от чего зависит будущая трехсторонняя встреча18.08.25, 20:34 • 1354 просмотра

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Украина