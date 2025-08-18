Подобный НАТО: Трамп заявил, что Украине обеспечат защиту
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Украина получит защиту, подобную НАТО, при поддержке европейских лидеров. Он подтвердил, что Украина не станет членом НАТО, но получит гарантии безопасности.
Украине будет обеспечена защита, подобная защите стран НАТО. Об этом заявил Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На вопрос, обяжут ли США американскую сторону обеспечить защиту Украины, подобную защите НАТО, Трамп ответил: "Я не знаю, можно ли это так определить, но подобную НАТО... Сейчас у нас в другой комнате ждут люди. Все они здесь из Европы, самые выдающиеся люди в Европе, и они хотят предоставить защиту, они очень уверены в этом. И мы им в этом поможем".
Дополнительно
Речь идет о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, премьер-министре Великобритании Кире Стармере, премьер-министре Италии Джордже Мелони, президенте Финляндии Александре Стуббе, канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Франции Эммануэле Макроне, которые вместе с Генсеком НАТО Рютте прибыли в Белый дом.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете заявил, что "мы предоставим им очень хорошие гарантии безопасности".
Также Трамп заявлял, что Украина не будет в НАТО.