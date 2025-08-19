США та Європа розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України: обговорення продовжаться у вівторок

Офіційні особи США та Європи, за словами джерел, знайомих із ситуацією, негайно розпочнуть роботу над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях до знакової зустрічі Президента України Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна, і обговорення продовжаться у вівторок, 19 серпня, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Гарантії будуть спрямовані на зміцнення збройних сил та спроможностей України без жодних обмежень, таких як обмеження чисельності військ", заявили джерела. Мета - уникнути вимог росії щодо обмеження чисельності збройних сил України у межах майбутньої угоди про припинення війни, пише видання.

Саміт у Білому домі між президентом Дональдом Трампом, Зеленським та кількома європейськими лідерами у понеділок призвів до більш чіткої заяви адміністрації США про готовність гарантувати безпеку України. Ці переговори поки що розвіяли побоювання України та Європи з приводу того, що американський лідер узяв курс на москву після переговорів з путіним на Алясці, зазначає видання.

"Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі Сполученими Штатами Америки", - написав Трамп у публікації на Truth Social.

США працюють з європейськими і не тільки союзниками над гарантіями безпеки для України - Рубіо

У вівторок лідери Європейського Союзу мають бути поінформовані у дистанційному форматі про результати переговорів у Вашингтоні - пише видання.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою напередодні у X повідомила, що "віртуальна зустріч лідерів Європейської Ради відбудеться завтра о 14:00 EET (15:00 за Києвом).

В інтерв'ю BBC прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що у вівторок відбудуться подальші переговори щодо гарантій безпеки для України зі США.

Тепер ми будемо працювати зі США над цими гарантіями безпеки. Ми дали завдання нашим командам. Деякі з них навіть будуть завтра (19 серпня - ред.), щоб розпочати детальну роботу над цим - сказав Стармер.

Стармер додав, що гарантії "заспокоять людей у Європі, в Україні, але особливо у Великій Британії".

Раніше Зеленський заявив журналістам, що гарантії безпеки для України будуть формалізовані протягом 10 днів. Частина цих гарантій включає закупівлю американської зброї на суму 90 мільярдів доларів (66 мільярдів фунтів стерлінгів), сказав він.

Деталі гарантій безпеки для України будуть опрацьовані впродовж 10 днів - ОП

Як пише Bloomberg, пакет гарантій безпеки також буде заснований на роботі так званої "коаліції охочих" - європейської групи на чолі з Великою Британією та Францією, "і, як очікується, у майбутньому включатиме багатонаціональні сили", про що повідомили джерела. Формат цієї групи наразі не визначено, додали вони.

За словами людей, на зустрічі в понеділок лідери продемонстрували широку підтримку гарантій, подібних до "статті 5" - відсилка до пункту НАТО про взаємну оборону і формулу, спочатку запропоновану прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, але попередили, що їх точні деталі та роль США мають бути спочатку опрацьовані офіційними особами.