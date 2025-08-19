$41.260.08
13083 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
18069 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 37587 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 57889 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 41245 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 33188 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 38971 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 97818 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51056 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 93558 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
США та Європа розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України: обговорення продовжаться у вівторок

Київ • УНН

 • 72 перегляди

США та Європа розпочинають роботу над наданням Україні надійних гарантій безпеки. Це має відкрити шлях до зустрічі Зеленського та Путіна, а також уникнути обмежень щодо чисельності українських збройних сил.

США та Європа розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України: обговорення продовжаться у вівторок

Офіційні особи США та Європи, за словами джерел, знайомих із ситуацією, негайно розпочнуть роботу над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях до знакової зустрічі Президента України Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна, і обговорення продовжаться у вівторок, 19 серпня, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Гарантії будуть спрямовані на зміцнення збройних сил та спроможностей України без жодних обмежень, таких як обмеження чисельності військ", заявили джерела. Мета - уникнути вимог росії щодо обмеження чисельності збройних сил України у межах майбутньої угоди про припинення війни, пише видання.

Саміт у Білому домі між президентом Дональдом Трампом, Зеленським та кількома європейськими лідерами у понеділок призвів до більш чіткої заяви адміністрації США про готовність гарантувати безпеку України. Ці переговори поки що розвіяли побоювання України та Європи з приводу того, що американський лідер узяв курс на москву після переговорів з путіним на Алясці, зазначає видання.

"Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі Сполученими Штатами Америки", - написав Трамп у публікації на Truth Social.

США працюють з європейськими і не тільки союзниками над гарантіями безпеки для України - Рубіо19.08.25, 10:15 • 1614 переглядiв

У вівторок лідери Європейського Союзу мають бути поінформовані у дистанційному форматі про результати переговорів у Вашингтоні

- пише видання.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою напередодні у X повідомила, що "віртуальна зустріч лідерів Європейської Ради відбудеться завтра о 14:00 EET (15:00 за Києвом).

В інтерв'ю BBC прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що у вівторок відбудуться подальші переговори щодо гарантій безпеки для України зі США. 

Тепер ми будемо працювати зі США над цими гарантіями безпеки. Ми дали завдання нашим командам. Деякі з них навіть будуть завтра (19 серпня - ред.), щоб розпочати детальну роботу над цим

- сказав Стармер.

Стармер додав, що гарантії "заспокоять людей у Європі, в Україні, але особливо у Великій Британії".

Раніше Зеленський заявив журналістам, що гарантії безпеки для України будуть формалізовані протягом 10 днів. Частина цих гарантій включає закупівлю американської зброї на суму 90 мільярдів доларів (66 мільярдів фунтів стерлінгів), сказав він.

Деталі гарантій безпеки для України будуть опрацьовані впродовж 10 днів - ОП19.08.25, 09:18 • 2398 переглядiв

Як пише Bloomberg, пакет гарантій безпеки також буде заснований на роботі так званої "коаліції охочих" - європейської групи на чолі з Великою Британією та Францією, "і, як очікується, у майбутньому включатиме багатонаціональні сили", про що повідомили джерела. Формат цієї групи наразі не визначено, додали вони.

За словами людей, на зустрічі в понеділок лідери продемонстрували широку підтримку гарантій, подібних до "статті 5" - відсилка до пункту НАТО про взаємну оборону і формулу, спочатку запропоновану прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, але попередили, що їх точні деталі та роль США мають бути спочатку опрацьовані офіційними особами.

Юлія Шрамко

