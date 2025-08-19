Зеленский после саммита в Вашингтоне: уже работаем над гарантиями безопасности, сегодня координация продолжится
Киев • УНН
Президент Зеленский подвел итоги переговоров в Вашингтоне с лидерами США и Европы. Украина работает над конкретным наполнением гарантий безопасности.
После саммита в Вашингтоне, который стал действительно значительным шагом к завершению войны, уже идет работа над наполнением гарантий безопасности, и сегодня координация на уровне лидеров продолжится, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях во вторник, пишет УНН.
Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с Президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут
Он выразил благодарность "всем партнерам за решимость и поддержку". "Украина чувствует эту силу. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью – благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - подчеркнул Президент.