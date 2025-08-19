Зеленский после саммита в Вашингтоне: уже работаем над гарантиями безопасности, сегодня координация продолжится

$41.260.08
48.170.13
ukenru
07:29 • 24196 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 29014 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 46890 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 67058 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 49145 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 37164 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 41400 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 107242 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51462 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 102574 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
49%
751мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 24927 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 29300 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 36145 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 31600 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 31178 просмотра
публикации
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 31204 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 36180 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 107242 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 102574 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 142095 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Алексей Гончаренко
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Вашингтон
Соединённые Штаты
Херсонская область
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 31628 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 30238 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 88922 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 79433 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 111427 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
ТикТок
Поезд
Крылатая ракета

Зеленский после саммита в Вашингтоне: уже работаем над гарантиями безопасности, сегодня координация продолжится

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Президент Зеленский подвел итоги переговоров в Вашингтоне с лидерами США и Европы. Украина работает над конкретным наполнением гарантий безопасности.

Зеленский после саммита в Вашингтоне: уже работаем над гарантиями безопасности, сегодня координация продолжится

После саммита в Вашингтоне, который стал действительно значительным шагом к завершению войны, уже идет работа над наполнением гарантий безопасности, и сегодня координация на уровне лидеров продолжится, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях во вторник, пишет УНН.

Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с Президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут

- написал Зеленский.

Он выразил благодарность "всем партнерам за решимость и поддержку". "Украина чувствует эту силу. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью – благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - подчеркнул Президент.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Вашингтон
Европейский Союз
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина