Зеленський після саміту у Вашингтоні: уже працюємо над гарантіями безпеки, сьогодні координація продовжиться
Київ • УНН
Президент Зеленський підбив підсумки переговорів у Вашингтоні з лідерами США та Європи. Україна працює над конкретним наповненням гарантій безпеки.
Після саміту у Вашингтоні, що став справді значним кроком до завершення війни, уже йде робота над наповненням гарантій безпеки, і сьогодні координація на рівні лідерів продовжиться, заявив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах у вівторок, пише УНН.
Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з Президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть
Він висловив вдячність "усім партнерам за рішучість і підтримку". "Україна відчуває цю силу. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", - наголосив Президент.
США та Європа розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України: обговорення продовжаться у вівторок19.08.25, 11:28 • 984 перегляди