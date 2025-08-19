$41.260.08
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 24543 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 29285 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 47144 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 67298 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 49344 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 37269 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 41452 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107490 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51475 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Зеленський після саміту у Вашингтоні: уже працюємо над гарантіями безпеки, сьогодні координація продовжиться

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Президент Зеленський підбив підсумки переговорів у Вашингтоні з лідерами США та Європи. Україна працює над конкретним наповненням гарантій безпеки.

Зеленський після саміту у Вашингтоні: уже працюємо над гарантіями безпеки, сьогодні координація продовжиться

Після саміту у Вашингтоні, що став справді значним кроком до завершення війни, уже йде робота над наповненням гарантій безпеки, і сьогодні координація на рівні лідерів продовжиться, заявив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах у вівторок, пише УНН.

Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з Президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть

- написав Зеленський.

Він висловив вдячність "усім партнерам за рішучість і підтримку". "Україна відчуває цю силу. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", - наголосив Президент.

США та Європа розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України: обговорення продовжаться у вівторок19.08.25, 11:28 • 984 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вашингтон
Європейський Союз
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна