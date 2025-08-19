Стармер про зустріч у Вашингтоні: досягнуто прорив у гарантіях безпеки для України

$41.260.08
48.170.13
ukenru
10:33 • 4476 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 10639 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 44669 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 43037 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 59712 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 78938 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 58966 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 42575 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 44200 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 119716 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
36%
750мм
Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 37034 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 41737 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 58956 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 50762 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 53133 перегляди
Публікації
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну10:33 • 4476 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 10639 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 53463 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 59302 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 119716 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Олександр Усик
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 1218 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 51073 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 36914 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 95108 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 85140 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Нафта
COVID-19
Долар США

Стармер про зустріч у Вашингтоні: досягнуто прорив у гарантіях безпеки для України

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував підсумки зустрічі європейських лідерів із президентами США та України. Він відзначив прогрес у питаннях гарантій безпеки та підготовки двосторонньої зустрічі Путіна із Зеленським.

Стармер про зустріч у Вашингтоні: досягнуто прорив у гарантіях безпеки для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував підсумки зустрічі європейських лідерів із президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, передає УНН.

Деталі

За його словами, день виявився довгим, але продуктивним.

Ми просунулися вперед в обох випадках, яких найбільше хотіла Велика Британія. І між європейськими лідерами, які були тут сьогодні, та президентом Трампом і президентом Зеленським, відчувалася справжня єдність. І два важливих результати та прорив, коли йдеться про гарантії безпеки

- зазначив він.

Стармер наголосив, що наразі коаліція країн, які бажають підтримати Україну, налічує приблизно 30 держав, з якими здійснювалася координація протягом кількох місяців.

Зараз ми працюємо з США швидкими темпами над розробкою цих гарантій безпеки

 - додав він.

Ці гарантії мають забезпечити дотримання мирної угоди та запобігти подальшому конфлікту. Прем’єр відзначив важливість цього процесу як для України, так і для Європи та Великої Британії.

Крім того, очікується двостороння зустріч між путіним та Зеленським після телефонної розмови Трампа з президентом рф, а також подальша тристороння зустріч з участю Трампа. Це, за словами Стармера, є важливим підтвердженням принципу, що жодні рішення щодо України не можуть прийматися без участі самої України.

Тож, чи то територіальні питання, чи то полонені, чи то зниклі діти, це справді важливий крок вперед. Це були результати, яких ми планували та яких хотіли досягти сьогодні, тому що було це відчуття єдності, завдяки якому ми здатні досягти реального прогресу

- підсумував прем’єр.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Європейська Рада проводить відеоконференцію для обговорення останніх зустрічей високого рівня щодо України. ЄС разом зі США прагне досягнення міцного миру, що захищатиме інтереси безпеки України та Європи.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кір Стармер
Європейська рада
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Північна Америка
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна