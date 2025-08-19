Стармер про зустріч у Вашингтоні: досягнуто прорив у гарантіях безпеки для України
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував підсумки зустрічі європейських лідерів із президентами США та України. Він відзначив прогрес у питаннях гарантій безпеки та підготовки двосторонньої зустрічі Путіна із Зеленським.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував підсумки зустрічі європейських лідерів із президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, передає УНН.
Деталі
За його словами, день виявився довгим, але продуктивним.
Ми просунулися вперед в обох випадках, яких найбільше хотіла Велика Британія. І між європейськими лідерами, які були тут сьогодні, та президентом Трампом і президентом Зеленським, відчувалася справжня єдність. І два важливих результати та прорив, коли йдеться про гарантії безпеки
Стармер наголосив, що наразі коаліція країн, які бажають підтримати Україну, налічує приблизно 30 держав, з якими здійснювалася координація протягом кількох місяців.
Зараз ми працюємо з США швидкими темпами над розробкою цих гарантій безпеки
Ці гарантії мають забезпечити дотримання мирної угоди та запобігти подальшому конфлікту. Прем’єр відзначив важливість цього процесу як для України, так і для Європи та Великої Британії.
Крім того, очікується двостороння зустріч між путіним та Зеленським після телефонної розмови Трампа з президентом рф, а також подальша тристороння зустріч з участю Трампа. Це, за словами Стармера, є важливим підтвердженням принципу, що жодні рішення щодо України не можуть прийматися без участі самої України.
Тож, чи то територіальні питання, чи то полонені, чи то зниклі діти, це справді важливий крок вперед. Це були результати, яких ми планували та яких хотіли досягти сьогодні, тому що було це відчуття єдності, завдяки якому ми здатні досягти реального прогресу
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Європейська Рада проводить відеоконференцію для обговорення останніх зустрічей високого рівня щодо України. ЄС разом зі США прагне досягнення міцного миру, що захищатиме інтереси безпеки України та Європи.