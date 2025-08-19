Стармер про зустріч у Вашингтоні: досягнуто прорив у гарантіях безпеки для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував підсумки зустрічі європейських лідерів із президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, передає УНН.

За його словами, день виявився довгим, але продуктивним.

Ми просунулися вперед в обох випадках, яких найбільше хотіла Велика Британія. І між європейськими лідерами, які були тут сьогодні, та президентом Трампом і президентом Зеленським, відчувалася справжня єдність. І два важливих результати та прорив, коли йдеться про гарантії безпеки