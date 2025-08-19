$41.260.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Коаліція охочих" підтверджує постійну підтримку України - європейські лідери

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Представники "коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України. Лідери підтвердили необхідність продовження підтримки України у війні з росією.

"Коаліція охочих" підтверджує постійну підтримку України - європейські лідери

Зустріч учасників так званої "коаліції охочих" для обговорення гарантій безпеки для України, схоже, завершилася - деякі з учасників вже поділилися своїми враженнями в соцмережах. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна "вітає постійні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, зокрема й учорашні переговори з Вашингтоном".

У свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що лідери Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії та європейських країн "дуже реалістично" оцінили результати зустрічі в Алясці.

Ми всі підтвердили необхідність продовження підтримки України у війні з росією

- додав він.

Нагадаємо

Європейські лідери провели відеоконференцію для обговорення переговорів щодо України. Обговорювалися гарантії безпеки, санкції та повернення викрадених дітей.

Стармер про зустріч у Вашингтоні: досягнуто прорив у гарантіях безпеки для України

