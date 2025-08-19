"Коаліція охочих" підтверджує постійну підтримку України - європейські лідери
Київ • УНН
Представники "коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України. Лідери підтвердили необхідність продовження підтримки України у війні з росією.
Зустріч учасників так званої "коаліції охочих" для обговорення гарантій безпеки для України, схоже, завершилася - деякі з учасників вже поділилися своїми враженнями в соцмережах. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна "вітає постійні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, зокрема й учорашні переговори з Вашингтоном".
У свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що лідери Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії та європейських країн "дуже реалістично" оцінили результати зустрічі в Алясці.
Ми всі підтвердили необхідність продовження підтримки України у війні з росією
Нагадаємо
Європейські лідери провели відеоконференцію для обговорення переговорів щодо України. Обговорювалися гарантії безпеки, санкції та повернення викрадених дітей.
