Лідери ЄС зібралися на відеоконференцію обговорити прогрес у зусиллях щодо миру в Україні
Київ • УНН
Європейські лідери провели відеоконференцію для обговорення переговорів щодо України. Обговорювалися гарантії безпеки, санкції та повернення викрадених дітей.
Лідери ЄС зібралися на відеоконференцію для обговорення переговорів щодо України і прогресу, досягнутий у зусиллях щодо миру в Україні, повідомили голова Євроради Антоніу Кошта і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X у вівторок, пише УНН.
Відеоконференція з членами Європейської Ради для обговорення переговорів щодо України розпочалася кілька хвилин тому. ЄС твердо підтримує український народ та президента Зеленського
З його слів, "Україна була - і залишатиметься - пріоритетом порядку денного лідерів у наступні тижні та місяці, на тлі того, як ми продовжуємо підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та сталого миру". "Як перший крок, росія повинна негайно припинити насильство", - наголосив Кошта.
На сьогоднішньому засіданні Європейської Ради, скликаному президентом Євроради, ми обговорюємо прогрес, досягнутий у наших зусиллях щодо миру в Україні. У Вашингтоні, округ Колумбія, переговори просунулися щодо надійних гарантій безпеки для України, припинення кровопролиття, санкцій та повернення викрадених дітей. Наша робота та тісна співпраця тривають
Раніше сьогодні на зустріч збиралася "коаліція охочих".
