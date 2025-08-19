Лідери ЄС зібралися на відеоконференцію обговорити прогрес у зусиллях щодо миру в Україні

$41.260.08
Ексклюзив
11:23 • 2374 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 8602 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 12625 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 50396 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 46666 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 62939 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 81941 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 61565 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 44007 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 44990 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 2400 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 12635 перегляди
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 2266 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 56213 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 38650 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 96740 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 86624 перегляди
Лідери ЄС зібралися на відеоконференцію обговорити прогрес у зусиллях щодо миру в Україні

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Європейські лідери провели відеоконференцію для обговорення переговорів щодо України. Обговорювалися гарантії безпеки, санкції та повернення викрадених дітей.

Лідери ЄС зібралися на відеоконференцію обговорити прогрес у зусиллях щодо миру в Україні

Лідери ЄС зібралися на відеоконференцію для обговорення переговорів щодо України і прогресу, досягнутий у зусиллях щодо миру в Україні, повідомили голова Євроради Антоніу Кошта і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X у вівторок, пише УНН.

Відеоконференція з членами Європейської Ради для обговорення переговорів щодо України розпочалася кілька хвилин тому. ЄС твердо підтримує український народ та президента Зеленського

- наголосив Кошта.

З його слів, "Україна була - і залишатиметься - пріоритетом порядку денного лідерів у наступні тижні та місяці, на тлі того, як ми продовжуємо підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та сталого миру". "Як перший крок, росія повинна негайно припинити насильство", - наголосив Кошта.

На сьогоднішньому засіданні Європейської Ради, скликаному президентом Євроради, ми обговорюємо прогрес, досягнутий у наших зусиллях щодо миру в Україні. У Вашингтоні, округ Колумбія, переговори просунулися щодо надійних гарантій безпеки для України, припинення кровопролиття, санкцій та повернення викрадених дітей. Наша робота та тісна співпраця тривають

- вказала фон дер Ляєн.

Раніше сьогодні на зустріч збиралася "коаліція охочих".

Зеленський після саміту у Вашингтоні: уже працюємо над гарантіями безпеки, сьогодні координація продовжиться19.08.25, 12:17 • 1646 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Європейська рада
Вашингтон
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна