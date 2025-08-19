$41.260.08
"Коаліція охочих" зібралася на зустріч після саміту у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Сьогодні відбулася зустріч «коаліції охочих» за співголовування Еммануеля Макрона та Кіра Стармера. Обговорювалися гарантії безпеки для України та наступні кроки.

"Коаліція охочих" зібралася на зустріч після саміту у Вашингтоні

"Коаліція охочих" сьогодні зібралася на чергову зустріч, повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

Зустріч "коаліції охочих", як повідомляється, розпочалася, як і планувалося, невдовзі після 12:15 за Парижем (13:15 за Києвом). На засіданні співголовують Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Як повідомляло BBC, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні вранці на віртуальній зустрічі "коаліції охочих" повинен був поінформувати лідерів про результати обговорень у Вашингтоні та обговорити наступні кроки.

Коаліція - це група країн, до складу якої входить Велика Британія, Франція та Німеччина, які зобов'язалися захищати мир в Україні після його досягнення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вказав, що на зустрічі обговорюватимуться гарантії безпеки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також мав бути присутній, повідомив речник уряду.

США та Європа розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України: обговорення продовжаться у вівторок19.08.25, 11:28 • 3650 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
BFM TV
Вашингтон
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Велика Британія
Німеччина
Дональд Туск
Україна
Київ
Польща