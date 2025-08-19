"Коаліція охочих" зібралася на зустріч після саміту у Вашингтоні
Київ • УНН
Сьогодні відбулася зустріч «коаліції охочих» за співголовування Еммануеля Макрона та Кіра Стармера. Обговорювалися гарантії безпеки для України та наступні кроки.
"Коаліція охочих" сьогодні зібралася на чергову зустріч, повідомляє BFMTV, пише УНН.
Деталі
Зустріч "коаліції охочих", як повідомляється, розпочалася, як і планувалося, невдовзі після 12:15 за Парижем (13:15 за Києвом). На засіданні співголовують Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Як повідомляло BBC, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні вранці на віртуальній зустрічі "коаліції охочих" повинен був поінформувати лідерів про результати обговорень у Вашингтоні та обговорити наступні кроки.
Коаліція - це група країн, до складу якої входить Велика Британія, Франція та Німеччина, які зобов'язалися захищати мир в Україні після його досягнення.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вказав, що на зустрічі обговорюватимуться гарантії безпеки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також мав бути присутній, повідомив речник уряду.
