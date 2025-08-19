"Коалиция желающих" собралась на встречу после саммита в Вашингтоне
Киев • УНН
Сегодня состоялась встреча «коалиции желающих» под сопредседательством Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Обсуждались гарантии безопасности для Украины и следующие шаги.
"Коалиция желающих" сегодня собралась на очередную встречу, сообщает BFMTV, пишет УНН.
Детали
Встреча "коалиции желающих", как сообщается, началась, как и планировалось, вскоре после 12:15 по Парижу (13:15 по Киеву). На заседании сопредседательствуют Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Как сообщало BBC, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня утром на виртуальной встрече "коалиции желающих" должен был проинформировать лидеров о результатах обсуждений в Вашингтоне и обсудить следующие шаги.
Коалиция - это группа стран, в состав которой входит Великобритания, Франция и Германия, которые обязались защищать мир в Украине после его достижения.
Канцлер Германии Фридрих Мерц указал, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск также должен был присутствовать, сообщил представитель правительства.