"Коалиция желающих" собралась на встречу после саммита в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 1722 просмотра

Сегодня состоялась встреча «коалиции желающих» под сопредседательством Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Обсуждались гарантии безопасности для Украины и следующие шаги.

"Коалиция желающих" собралась на встречу после саммита в Вашингтоне

"Коалиция желающих" сегодня собралась на очередную встречу, сообщает BFMTV, пишет УНН.

Детали

Встреча "коалиции желающих", как сообщается, началась, как и планировалось, вскоре после 12:15 по Парижу (13:15 по Киеву). На заседании сопредседательствуют Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как сообщало BBC, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня утром на виртуальной встрече "коалиции желающих" должен был проинформировать лидеров о результатах обсуждений в Вашингтоне и обсудить следующие шаги.

Коалиция - это группа стран, в состав которой входит Великобритания, Франция и Германия, которые обязались защищать мир в Украине после его достижения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц указал, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск также должен был присутствовать, сообщил представитель правительства.

Юлия Шрамко

