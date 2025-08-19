$41.260.08
Лидеры ЕС собрались на видеоконференцию, чтобы обсудить прогресс в усилиях по миру в Украине

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Европейские лидеры провели видеоконференцию для обсуждения переговоров по Украине. Обсуждались гарантии безопасности, санкции и возвращение похищенных детей.

Лидеры ЕС собрались на видеоконференцию, чтобы обсудить прогресс в усилиях по миру в Украине

Лидеры ЕС собрались на видеоконференцию для обсуждения переговоров по Украине и прогресса, достигнутого в усилиях по миру в Украине, сообщили глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X во вторник, пишет УНН.

Видеоконференция с членами Европейского Совета для обсуждения переговоров по Украине началась несколько минут назад. ЕС твердо поддерживает украинский народ и президента Зеленского

- подчеркнул Кошта.

По его словам, "Украина была - и будет оставаться - приоритетом повестки дня лидеров в следующие недели и месяцы, на фоне того, как мы продолжаем поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира". "Как первый шаг, Россия должна немедленно прекратить насилие", - подчеркнул Кошта.

На сегодняшнем заседании Европейского Совета, созванном президентом Евросовета, мы обсуждаем прогресс, достигнутый в наших усилиях по миру в Украине. В Вашингтоне, округ Колумбия, переговоры продвинулись по надежным гарантиям безопасности для Украины, прекращению кровопролития, санкциям и возвращению похищенных детей. Наша работа и тесное сотрудничество продолжаются

- указала фон дер Ляйен.

Ранее сегодня на встречу собиралась "коалиция желающих".

Зеленский после саммита в Вашингтоне: уже работаем над гарантиями безопасности, сегодня координация продолжится19.08.25, 12:17 • 1606 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Вашингтон
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина