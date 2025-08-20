НАТО проводит встречи после саммита в Вашингтоне по завершению войны в Украине
Киев • УНН
НАТО проводит встречи в продолжение переговоров в Вашингтоне по прекращению войны РФ против Украины. Сегодня собирается Североатлантический совет и начальники Генштабов Альянса.
В НАТО сегодня проходят встречи в продолжение встреч, состоявшихся в Вашингтоне по вопросу прекращения войны РФ против Украины, уже собирался Североатлантический совет, а после этого собираются начальники Генштабов НАТО, сообщила пресс-секретарь Альянса Эллисон Харт в X, пишет УНН.
В рамках продолжения встреч, состоявшихся в Вашингтоне по прекращению войны против Украины, сегодня утром состоялось заседание Североатлантического совета, а начальники Генеральных штабов НАТО соберутся сегодня днем для обсуждения за круглым столом
Напомним
Как сообщалось, американские и европейские военные планировщики начали изучать гарантии безопасности для Украины после войны.
