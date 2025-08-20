Приоритетом остается справедливый, надежный и прочный мир: начальники Генштабов НАТО подтвердили поддержку Украине
Киев • УНН
Начальники Генштабов стран НАТО встретились 20 августа. Они подтвердили поддержку Украине, подчеркнув приоритет справедливого и прочного мира.
Сегодня, 20 августа, состоялась встреча начальников Генеральных штабов стран-членов НАТО, во время которой участники подтвердили поддержку Украине и подчеркнули, что приоритетом остается справедливый, надежный и прочный мир. Об этом сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает УНН.
Детали
Как сообщил Драгоне, сегодня состоялась "замечательная, откровенная дискуссия между начальниками Генеральных штабов стран-членов НАТО", во время которой получили замечательную информацию о состоянии безопасности от нашего нового Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе", который впервые был на заседании.
Что касается Украины, мы подтвердили нашу поддержку. Приоритетом остается справедливый, надежный и прочный мир. Наши мысли остаются с украинскими храбрыми братьями и сестрами по оружию. Мы выражаем уважение их несокрушимому мужеству в защите своей родины
Напомним
Как ранее сообщал УНН, в НАТО сегодня проходила встреча в продолжение встреч, состоявшихся в Вашингтоне по вопросу прекращения войны РФ против Украины, уже собирался Североатлантический совет, а после этого собираются начальники Генштабов НАТО.