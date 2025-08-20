Приоритетом остается справедливый, надежный и прочный мир: начальники Генштабов НАТО подтвердили поддержку Украине

$41.360.10
15:55 • 2058 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
11:22 • 23301 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 22919 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 39833 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 156136 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 57977 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 55036 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 53041 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 192247 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 158429 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске20 августа, 07:31 • 15124 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico20 августа, 07:40 • 17007 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 44753 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
20 августа, 08:52 • 30454 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 32579 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 14534 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 23294 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 39824 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 156060 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 192217 просмотра
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Скотт Бессент
Нарендра Моди
Украина
Соединённые Штаты
Святошинский район
Печерский район
Индия
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 10325 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 9398 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 10599 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 32622 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 44802 просмотра
Нефть
Пистолет
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Гривна

Приоритетом остается справедливый, надежный и прочный мир: начальники Генштабов НАТО подтвердили поддержку Украине

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Начальники Генштабов стран НАТО встретились 20 августа. Они подтвердили поддержку Украине, подчеркнув приоритет справедливого и прочного мира.

Приоритетом остается справедливый, надежный и прочный мир: начальники Генштабов НАТО подтвердили поддержку Украине

Сегодня, 20 августа, состоялась встреча начальников Генеральных штабов стран-членов НАТО, во время которой участники подтвердили поддержку Украине и подчеркнули, что приоритетом остается справедливый, надежный и прочный мир. Об этом сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает УНН.

Детали

Как сообщил Драгоне, сегодня состоялась "замечательная, откровенная дискуссия между начальниками Генеральных штабов стран-членов НАТО", во время которой получили замечательную информацию о состоянии безопасности от нашего нового Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе", который впервые был на заседании.

Что касается Украины, мы подтвердили нашу поддержку. Приоритетом остается справедливый, надежный и прочный мир. Наши мысли остаются с украинскими храбрыми братьями и сестрами по оружию. Мы выражаем уважение их несокрушимому мужеству в защите своей родины

- добавил Драгоне.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, в НАТО сегодня проходила встреча в продолжение встреч, состоявшихся в Вашингтоне по вопросу прекращения войны РФ против Украины, уже собирался Североатлантический совет, а после этого собираются начальники Генштабов НАТО.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Вашингтон
Украина