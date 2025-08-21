«Помним ошибку «Будапешта»: Ермак провел координационный разговор с советниками по нацбезопасности стран-партнеров

$41.360.10
20 августа, 15:55 • 14298 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 50295 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 35399 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 61977 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 234343 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 79118 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 74249 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69560 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 229512 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 181867 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
"Порошенко не может указывать Украине, как вести переговоры, потому что при нем разворовали армию, защищали русский язык, а сам служил в УПЦ МП" - ветеран
Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны
Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 50295 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 61977 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 229512 просмотра
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Европа
Китай
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Пистолет
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть

«Помним ошибку «Будапешта»: Ермак провел координационный разговор с советниками по нацбезопасности стран-партнеров

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел переговоры с советниками по нацбезопасности стран-партнеров. Обсуждались гарантии безопасности для Украины, чтобы исключить повторение агрессии.

«Помним ошибку «Будапешта»: Ермак провел координационный разговор с советниками по нацбезопасности стран-партнеров

Украина и западные партнеры в ходе переговоров о гарантиях безопасности не должны повторять ошибок, допущенных при принятии "Будапештского меморандума". Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак, информирует УНН.

Подробности

Он сообщил, что сразу после возвращения из Вашингтона провел "первый и очень длительный" координационный разговор с советниками по нацбезопасности, представляющими Германию, Италию, Францию, Великобританию, Финляндию, а также ЕС и НАТО.

Вместе идем четко по приоритетам, которые определили лидеры. Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним ошибку "Будапешта" и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок

- написал Ермак.

По его словам, команды, "прежде всего военные", - уже начали активную работу над военной компонентой обеспечения безопасности.

Разрабатываем также порядок необходимых действий, если российская сторона и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать договоренность о двустороннем и трехстороннем форматах встречи лидеров

- рассказал глава ОП.

Он подчеркнул, что Украина готова к любому формату разговора о честном окончании войны.

"И мы благодарны президенту Трампу, всем в Америке, всем в Европе за поддержку. Соответствующие шаги должны сделать россияне, или – почувствовать дополнительное действительно болезненное давление мира. Договорились с партнерами координировать позиции на ежедневной основе", - резюмировал Ермак.

Справка

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, или "Будапештский меморандум" - международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине в связи с приобретением ею неядерного статуса.

Согласно Меморандуму США, РФ и Великобритания, в частности, обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины и воздерживаться от угрозы силой, ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины.

Напомним

Начальники Генштабов стран НАТО встретились 20 августа. Они подтвердили поддержку Украине, подчеркнув приоритет справедливого и прочного мира.

Мелони продвигает гарантии безопасности для Украины в формате "облегченного НАТО"20.08.25, 19:43 • 3014 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Финляндия
Андрій Єрмак
Франция
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Украина