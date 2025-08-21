«Помним ошибку «Будапешта»: Ермак провел координационный разговор с советниками по нацбезопасности стран-партнеров

Украина и западные партнеры в ходе переговоров о гарантиях безопасности не должны повторять ошибок, допущенных при принятии "Будапештского меморандума". Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак, информирует УНН.

Подробности

Он сообщил, что сразу после возвращения из Вашингтона провел "первый и очень длительный" координационный разговор с советниками по нацбезопасности, представляющими Германию, Италию, Францию, Великобританию, Финляндию, а также ЕС и НАТО.

Вместе идем четко по приоритетам, которые определили лидеры. Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним ошибку "Будапешта" и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок - написал Ермак.

По его словам, команды, "прежде всего военные", - уже начали активную работу над военной компонентой обеспечения безопасности.

Разрабатываем также порядок необходимых действий, если российская сторона и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать договоренность о двустороннем и трехстороннем форматах встречи лидеров - рассказал глава ОП.

Он подчеркнул, что Украина готова к любому формату разговора о честном окончании войны.

"И мы благодарны президенту Трампу, всем в Америке, всем в Европе за поддержку. Соответствующие шаги должны сделать россияне, или – почувствовать дополнительное действительно болезненное давление мира. Договорились с партнерами координировать позиции на ежедневной основе", - резюмировал Ермак.

Справка

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, или "Будапештский меморандум" - международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине в связи с приобретением ею неядерного статуса.

Согласно Меморандуму США, РФ и Великобритания, в частности, обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины и воздерживаться от угрозы силой, ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины.

Напомним

Начальники Генштабов стран НАТО встретились 20 августа. Они подтвердили поддержку Украине, подчеркнув приоритет справедливого и прочного мира.

