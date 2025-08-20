$41.260.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Великобритания протестировала подводный дрон, которым управляли с другого конца света

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Королевский военно-морской флот Великобритании успешно испытал систему дистанционного управления подводным аппаратом "Экскалибур" во время учений "Talisman Sabre". Управление 40-футовым дроном осуществлялось из Австралии, тогда как сам аппарат находился в водах Великобритании.

Великобритания протестировала подводный дрон, которым управляли с другого конца света

Королевский военно-морской флот Великобритании успешно испытал систему дистанционного управления сверхбольшим безэкипажным подводным аппаратом (XLUUV) "Экскалибур" во время учений "Talisman Sabre", которые прошли в июле с участием Великобритании и Австралии в рамках партнерства AUKUS. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Interesting Engineering.

Детали

Впервые удаленный центр управления в Австралии управлял 40-футовым подводным дроном, который был погружен в воды Великобритании более чем в 10 тысячах миль от своей базы HMNB Девонпорт в Плимуте. Испытание стало частью серии учений AUKUS Pillar II "Морская большая игра", в рамках которых США, Великобритания и Австралия проверяют возможности совместного применения автономных систем на море.

Как отмечает издание, "Экскалибур" специализируется на автономных подводных аппаратах. Он имеет длину 12 метров, ширину 2 метра, вес около 21 тонны и способен выполнять задачи на расстоянии до 1000 миль. По словам военных, дрон не предназначен для боевого развертывания, а используется как тестовая платформа для отработки тактики и технических требований.

Это волнующий день для Королевского флота. "Экскалибур" станет нашим механизмом для понимания вызовов управления будущим смешанным подводным флотом

- подчеркнул контр-адмирал Джеймс Паркин.

Также страны AUKUS координировали усилия дополнительно с Японией для усовершенствования подводной акустической связи.

Дополнение

AUKUS — трехстороннее оборонное партнерство между США, Великобританией и Австралией, объявленное в сентябре 2021 года. Оно имеет целью усилить безопасность и сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне роста влияния Китая.

Одной из ключевых целей является повышение взаимосовместимости между вооруженными силами трех стран и создание условий для их эффективного совместного развертывания в будущих конфликтах.

США заключили оборонные контракты на десятки миллиардов, как для обеспечения армии США, так и для продажи союзникам01.08.25, 11:53 • 3953 просмотра

Вероника Марченко

