Новая Зеландия обсуждает присоединение к расширенной группировке AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США

Новая Зеландия начнет переговоры с Австралией о сотрудничестве в рамках AUKUS и считает, что США должны более интенсивно работать в Тихоокеанском регионе.