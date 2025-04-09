Великобритания заключила контракт с Rolls Royce на проектирование и производство ядерных реакторов для подводного флота. Восьмилетнее соглашение "Unity" создаст более 1000 новых рабочих мест и сохранит 4000 существующих.
Кевин Радд, посол Австралии в Вашингтоне, удалил свои предыдущие критические комментарии о Дональде Трампе. Премьер Австралии
провел разговор с Трампом по соглашению AUKUS и вопросам безопасности.
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре заверил президента США Джо Байдена в неизменной поддержке Украины со стороны Великобритании.
Южная Корея провела переговоры о присоединении ко второму этапу оборонного пакта AUKUS, направленного на обмен военными
технологиями, с возможностью предоставления своих оборонных, научных и технологических возможностей.
Великобритания и Австралия подписали оборонное соглашение, которое будет способствовать сотрудничеству в сфере подводной войны,
разминирования, обмена разведданными, борьбе с климатическими изменениями и совместным военным учениям.
Южная Африка подтвердила, что Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединятся к БРИКС,
тогда как Аргентина отклонила приглашение.
Новая Зеландия начнет переговоры с Австралией о сотрудничестве в рамках AUKUS и считает, что США должны более интенсивно работать
в Тихоокеанском регионе.