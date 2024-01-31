Южная Африка заявляет, что пять стран подтвердили вступление в БРИКС
Южная Африка подтвердила, что Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединятся к БРИКС, тогда как Аргентина отклонила приглашение.
Международный суд ООН огласил решение по иску Украины против рф: детали
Международный суд ООН частично поддержал иск Украины о нарушении россией конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, но отклонил большинство обвинений Украины.
В Минагро разрабатывают положение реестра производителей технической конопли и механизм отбора проб на содержание наркотических веществ
Министерство аграрной политики и продовольствия разрабатывает реестр производителей промышленной конопли и механизмы отбора образцов для регулирования выращивания конопли в соответствии с новым законом.
Активно привлекают гастролеров и используют "мертвые души": оккупанты начали регистрировать фейковых избирателей
Оккупационные власти активно привлекают к голосованию гастролеров, чтобы завысить явку на "президентских выборах рф". Также наблюдается интенсивная регистрация "мертвых душ", чтобы придать вид легального участия в "выборах" на ВОТ.
Глава МИД Кулеба встретился помощником госсекретаря США Нуланд: что известно
Министр иностранных дел Кулеба и помощник госсекретаря США Нуланд обсудили расширение украинско-американского оборонного сотрудничества, использование замороженных российских активов и мирную формулу президента Зеленского.
Последствия воздушной тревоги: в оккупированном Севастополе начался пожар в районе аэродрома Бельбек
Пожар начался на севере города, ориентировочно в районе аэродрома Бельбек. Местные сообщают, что дым от огня видно из разных районов Севастополя.
Важный разговор Бринк, Нуланд и Умерова: говорили о войне
Посол США встретился с Рустемом Умеровым и заместителем Государственного секретаря Викторией Нуланд в Киеве, чтобы обсудить поддержку США Украины в борьбе с российской агрессией.
САП рассматривает обращение в ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия
По данным прокуроров, сейчас решается вопрос об обращении в ВСП с ходатайством об отстранении Всеволода Князева от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Украинские пара лыжники завоевали 17 медалей на этапе Кубка мира в Италии
Украинские паралимпийцы завоевали 17 медалей, среди которых 1 золотая, 7 серебряных и 9 бронзовых на чемпионате мира в Италии.
"Работаем над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца": в СБУ показали кадры обмена пленными
СБУ продемонстрировала кадры, как Украина вернула 207 граждан, в рамках 50-го обмена пленными с начала войны.