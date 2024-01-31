Южная Африка заявляет, что пять стран подтвердили вступление в БРИКС

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  14355 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  121997 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  124562 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  145757 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  159794 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  144965 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  137576 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  135087 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131158 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Южная Африка заявляет, что пять стран подтвердили вступление в БРИКС

Южная Африка подтвердила, что Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединятся к БРИКС, тогда как Аргентина отклонила приглашение.

Новости Мира •   •  21568 просмотра
Южная Африка заявляет, что пять стран подтвердили вступление в БРИКС

Международный суд ООН огласил решение по иску Украины против рф: детали

Международный суд ООН частично поддержал иск Украины о нарушении россией конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, но отклонил большинство обвинений Украины.

Политика •   •  20636 просмотра
Международный суд ООН огласил решение по иску Украины против рф: детали

В Минагро разрабатывают положение реестра производителей технической конопли и механизм отбора проб на содержание наркотических веществ

Министерство аграрной политики и продовольствия разрабатывает реестр производителей промышленной конопли и механизмы отбора образцов для регулирования выращивания конопли в соответствии с новым законом.

Общество •   •  20692 просмотра
В Минагро разрабатывают положение реестра производителей технической конопли и механизм отбора проб на содержание наркотических веществ

Активно привлекают гастролеров и используют "мертвые души": оккупанты начали регистрировать фейковых избирателей

Оккупационные власти активно привлекают к голосованию гастролеров, чтобы завысить явку на "президентских выборах рф". Также наблюдается интенсивная регистрация "мертвых душ", чтобы придать вид легального участия в "выборах" на ВОТ.

Общество •   •  21612 просмотра
Активно привлекают гастролеров и используют "мертвые души": оккупанты начали регистрировать фейковых избирателей

Глава МИД Кулеба встретился помощником госсекретаря США Нуланд: что известно

Министр иностранных дел Кулеба и помощник госсекретаря США Нуланд обсудили расширение украинско-американского оборонного сотрудничества, использование замороженных российских активов и мирную формулу президента Зеленского.

Война •   •  18584 просмотра
Глава МИД Кулеба встретился помощником госсекретаря США Нуланд: что известно

Последствия воздушной тревоги: в оккупированном Севастополе начался пожар в районе аэродрома Бельбек

Пожар начался на севере города, ориентировочно в районе аэродрома Бельбек. Местные сообщают, что дым от огня видно из разных районов Севастополя.

Война •   •  19602 просмотра
Последствия воздушной тревоги: в оккупированном Севастополе начался пожар в районе аэродрома Бельбек

Важный разговор Бринк, Нуланд и Умерова: говорили о войне

Посол США встретился с Рустемом Умеровым и заместителем Государственного секретаря Викторией Нуланд в Киеве, чтобы обсудить поддержку США Украины в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  20013 просмотра
Важный разговор Бринк, Нуланд и Умерова: говорили о войне

САП рассматривает обращение в ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия

По данным прокуроров, сейчас решается вопрос об обращении в ВСП с ходатайством об отстранении Всеволода Князева от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Криминал и ЧП •   •  16171 просмотра
САП рассматривает обращение в ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия

Украинские пара лыжники завоевали 17 медалей на этапе Кубка мира в Италии

Украинские паралимпийцы завоевали 17 медалей, среди которых 1 золотая, 7 серебряных и 9 бронзовых на чемпионате мира в Италии.

Спорт •   •  14547 просмотра
Украинские пара лыжники завоевали 17 медалей на этапе Кубка мира в Италии

"Работаем над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца": в СБУ показали кадры обмена пленными

СБУ продемонстрировала кадры, как Украина вернула 207 граждан, в рамках 50-го обмена пленными с начала войны.

Война •   •  17699 просмотра
"Работаем над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца": в СБУ показали кадры обмена пленными