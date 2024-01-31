Южная Африка заявляет, что пять стран подтвердили вступление в БРИКС

Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты подтвердили, что присоединяются к блоку БРИКС после получения приглашения в прошлом году. Аргентина отклонила приглашение присоединиться к группе.

В среду, 31 января, это подтвердил министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор, - пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно информации министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединятся к блоку БРИКС.

Что касается подтверждений со стороны БРИКС, то пять из шести стран подтвердили свое согласие. Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Иран... и Египет - заявил Наледи Пандор на пресс-конференции.

Президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение присоединиться к БРИКС. Решение остается неизменным.

Аргентина письменно сообщила, что не будет выполнять просьбу предыдущей администрации стать полноправным членом БРИКС, и мы принимаем ее решение - добавил Наледи Пандор.

Справка

Объединение БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка пригласило шесть стран присоединиться к нему в августе 2023 года. В БРИКС надеются, что инициатива поможет влиять на мировой строй, который они считают устаревшим.

Напомним,

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