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Південна Африка заявляє, що п'ять країн підтвердили вступ до БРІКС

Південна Африка заявляє, що п'ять країн підтвердили вступ до БРІКС

Київ • УНН

 • 32114 перегляди

Південна Африка підтвердила, що Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати приєднаються до БРІКС, тоді як Аргентина відхилила запрошення.

Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати підтвердили, що приєднуються до блоку БРІКС після отримання запрошення минулого року. Аргентина відхилила запрошення приєднатися до групи.

У середу, 31 січня, це підтвердив міністр закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор, - пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією міністра закордонних справ ПАР Наледі Пандор Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати приєднаються до блоку БРІКС.

Що стосується підтверджень з боку БРІКС, то п'ять з шести країн підтвердили свою згоду. Це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія, Іран... і Єгипет

 - заявив Наледі Пандор на прес-конференції.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно відхилив запрошення приєднатися до БРІКС. Рішення залишається незмінним.

Аргентина письмово повідомила, що не буде виконувати прохання попередньої адміністрації стати повноправним членом БРІКС, і ми приймаємо її рішення

- додав Наледі Пандор.

Довідка

Об’єднання БРІКС, до якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка запросило шість країн приєднатися до нього в серпні 2023 року. У БРІКС сподіваються, що ініціатива допоможе впливати на світовий лад, який вони вважають застарілим.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Нова Зеландія розпочне переговори з Австралією про співпрацю в рамках тристороннього оборонного партнерства AUKUS.

Україна та Бразилія обговорили прогрес щодо реалізації "Формули миру" - Кулеба31.01.24, 15:39 • 32046 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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