Південна Африка заявляє, що п'ять країн підтвердили вступ до БРІКС
Київ • УНН
Південна Африка підтвердила, що Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати приєднаються до БРІКС, тоді як Аргентина відхилила запрошення.
Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати підтвердили, що приєднуються до блоку БРІКС після отримання запрошення минулого року. Аргентина відхилила запрошення приєднатися до групи.
У середу, 31 січня, це підтвердив міністр закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор, - пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією міністра закордонних справ ПАР Наледі Пандор Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати приєднаються до блоку БРІКС.
Що стосується підтверджень з боку БРІКС, то п'ять з шести країн підтвердили свою згоду. Це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія, Іран... і Єгипет
Президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно відхилив запрошення приєднатися до БРІКС. Рішення залишається незмінним.
Аргентина письмово повідомила, що не буде виконувати прохання попередньої адміністрації стати повноправним членом БРІКС, і ми приймаємо її рішення
Довідка
Об’єднання БРІКС, до якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка запросило шість країн приєднатися до нього в серпні 2023 року. У БРІКС сподіваються, що ініціатива допоможе впливати на світовий лад, який вони вважають застарілим.
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