Україна та Бразилія обговорили прогрес щодо реалізації "Формули миру" - Кулеба

Україна і Бразилія на рівні голів МЗС обговорили просування щодо реалізації української "Формули миру" і роботу зі Швейцарією з організації Глобального саміту миру, а також започаткування торговельно-економічних проектів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН.

Під час нашої сьогоднішньої розмови ми з моїм бразильським колегою Мауро Вієйрою говорили про останні події у реалізації "Формули миру" Президента Володимира Зеленського. Я поінформував міністра Вієйру про нашу роботу зі Швейцарією з організації Глобального саміту миру