Україна та Бразилія обговорили прогрес щодо реалізації "Формули миру" - Кулеба
Київ • УНН
Україна та Бразилія обговорили прогрес у реалізації української "Формули миру" та організацію Глобального саміту миру, а також запуск торговельно-економічних проектів між двома країнами.
Україна і Бразилія на рівні голів МЗС обговорили просування щодо реалізації української "Формули миру" і роботу зі Швейцарією з організації Глобального саміту миру, а також започаткування торговельно-економічних проектів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН.
Під час нашої сьогоднішньої розмови ми з моїм бразильським колегою Мауро Вієйрою говорили про останні події у реалізації "Формули миру" Президента Володимира Зеленського. Я поінформував міністра Вієйру про нашу роботу зі Швейцарією з організації Глобального саміту миру
З його слів, сторони також "наголосили на спільній прихильності України та Бразилії до розширення двосторонніх відносин, включаючи започаткування взаємовигідних торговельно-економічних проектів".
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