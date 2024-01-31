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Україна та Бразилія обговорили прогрес щодо реалізації "Формули миру" - Кулеба

Україна та Бразилія обговорили прогрес щодо реалізації "Формули миру" - Кулеба

Київ • УНН

 • 32046 перегляди

Україна та Бразилія обговорили прогрес у реалізації української "Формули миру" та організацію Глобального саміту миру, а також запуск торговельно-економічних проектів між двома країнами.

Україна і Бразилія на рівні голів МЗС обговорили просування щодо реалізації української "Формули миру" і роботу зі Швейцарією з організації Глобального саміту миру, а також започаткування торговельно-економічних проектів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН.

Під час нашої сьогоднішньої розмови ми з моїм бразильським колегою Мауро Вієйрою говорили про останні події у реалізації "Формули миру" Президента Володимира Зеленського. Я поінформував міністра Вієйру про нашу роботу зі Швейцарією з організації Глобального саміту миру

- написав Кулеба у X.

З його слів, сторони також "наголосили на спільній прихильності України та Бразилії до розширення двосторонніх відносин, включаючи започаткування взаємовигідних торговельно-економічних проектів".

Глава ОП провів телефонну розмову із радником Президента Бразилії08.01.24, 21:22 • 39362 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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