Глава ОП провів телефонну розмову із радником Президента Бразилії
Київ • УНН
Глава Офісу Президента України поінформував Головного радника Президента Бразилії про нещодавні російські атаки та обговорив майбутню зустріч з питань безпеки в Давосі для проведення мирних переговорів.
Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з головним радником Президента Бразилії Селсо Аморімом. Про результати перемовин Єрмак повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Голова українського Офісу Президента поінформував свого колегу про нещодавні російські масовані ракетні обстріли території України, у результаті чого постраждали цивільні об’єкти та громадяни.
Вони також обговорили підготовку до чергової зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, що має відбудеться у Давосі.
Мета – закінчити війну та досягти миру. Ми маємо дискусії щодо того, як досягти цієї мети, але Бразилія – країна, яка поважає міжнародне право та Статут ООН. Важливо продовжувати діалог, щоб знайти рішення.