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Глава ОП провел телефонный разговор с советником Президента Бразилии

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 19:22  •  17263 просмотра

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Глава Офиса Президента Украины проинформировал Главного советника Президента Бразилии о недавних российских атаках и обсудил предстоящую встречу по вопросам безопасности в Давосе для проведения мирных переговоров.

Руководитель Офиса Президента провел телефонный разговор с главным советником Президента Бразилии Селсо Аморимом. О результатах переговоров Ермак сообщил в своем официальном телеграмм-канале, передает УНН.

Детали

Глава украинского Офиса Президента проинформировал своего коллегу о недавних российских массированных ракетных обстрелах территории Украины, в результате чего пострадали гражданские объекты и граждане.

Они также обсудили подготовку к очередной встрече советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации Украинской формулы мира, которая должна состояться в Давосе.

Цель - закончить войну и достичь мира. У нас есть дискуссии о том, как достичь этой цели, но Бразилия - страна, которая уважает международное право и Устав ООН. Важно продолжать диалог, чтобы найти решение.

- подчеркнул Ермак.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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