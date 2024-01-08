Глава ОП провел телефонный разговор с советником Президента Бразилии

В Антикоррупционном комитете ВР объяснили, что не так с проектом закона о мобилизации

Антикоррупционный комитет обратил внимание на проблемы в проекте закона о мобилизации в Украине, ссылаясь на потенциальные коррупционные риски, и работает над его пересмотром. Анастасия Радина подчеркнула необходимость справедливого, свободного от коррупции процесса.