Украина и Бразилия обсудили прогресс по реализации "Формулы мира" - Кулеба
Украина и Бразилия обсудили прогресс в реализации украинской "Формулы мира" и организацию Глобального саммита мира, а также запуск торгово-экономических проектов между двумя странами.
На Закарпатье ночью загорелся храм, который является памятником архитектуры
Ночью вспыхнул пожар в Реформатской церкви XIII-XV века в Новом Селе на Закарпатье, пожарные спасли историческое здание от уничтожения.
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К
В Украине была объявлена воздушная тревога после того, как истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома в россии.
До конца года ЕС передаст Украине миллион артиллерийских снарядов - глава миобороны Эстонии
Министры обороны ЕС договорились выполнить свое обещание о поставках 1 миллиона артиллерийских снарядов в Украину до конца года.
В Криворожском районе ПВО сбила вражескую ракету - ОВА
Украинская противовоздушная оборона сбила ракету в Криворожском районе, что подтвердил председатель ОВА Сергей Лысак.
Свириденко обсудила с посолом Британии обзор украинской экономической политики
Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с послом Великобритании Мартином Гаррисом, чтобы обсудить экономическую политику Украины с акцентом на поощрение инвестиций, повышение обороноспособности и продвижение экспорта.
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
Европейская Бизнес Ассоциация зафиксировала увеличение количества жалоб от предпринимателей на необоснованные информационные запросы и блокировку налоговых накладных со стороны налоговых органов.
Президент Литвы предостерег Запад от возможной ловушки в случае переговоров с рф
Президент Литвы предупреждает, что мирные переговоры с россией на ее условиях могут снова загнать Запад в ловушку, позволив рф выиграть время и укрепить свои позиции.
Лапки в тепле: украинцы собрали более 2 миллионов гривен, чтобы согреть десятки тысяч бездомных животных
Украинцы собрали более 2 миллионов гривен, чтобы согреть десятки тысяч бездомных животных.
50-й обмен пленными: в Украину вернулись защитники "Азовстали", Змеиного и Херсона
Среди освобожденных из плена много защитников Мариуполя, находившихся на «Азовстале», острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.