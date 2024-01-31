Украина и Бразилия обсудили прогресс по реализации "Формулы мира" - Кулеба

Украина и Бразилия на уровне глав МИД обсудили продвижение по реализации украинской "Формулы мира" и работу со Швейцарией по организации Глобального саммита мира, а также начало торгово-экономических проектов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Во время нашего сегодняшнего разговора мы с моим бразильским коллегой Мауро Виейрой говорили о последних событиях в реализации "Формулы мира" Президента Владимира Зеленского. Я проинформировал министра Виейру о нашей работе со Швейцарией по организации Глобального саммита мира - написал Кулеба в X.

По его словам, стороны также "отметили общую приверженность Украины и Бразилии к расширению двусторонних отношений, включая начало взаимовыгодных торгово-экономических проектов".

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