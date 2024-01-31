Нова Зеландія обговорює приєднання до розширеного угруповання AUKUS у складі Австралії, Великої Британії і США

Нова Зеландія розпочне переговори з Австралією про співпрацю в рамках тристороннього оборонного партнерства AUKUS. Як пише Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс, передає УНН.

Деталі

Пітерс вирушає до Австралії в середу на інавгураційну спільну зустріч міністрів закордонних справ і оборони Нової Зеландії і Австралії. Він сказав, що на переговорах також буде обговорюватися приєднання Нової Зеландії до розширеного угруповання AUKUS у складі Австралії, Великої Британії і США.

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Розглядатимуть другий компонент AUKUS, що є окремим від першого компоненту, призначеного для доставки атомних підводних човнів до Австралії. Про те, що включатиме будь-яка нова угода, поки що не розголошується. Нова Зеландія проводить без'ядерну політику з 1980-х років, що завдало шкоди оборонним зв'язкам зі США, і немає жодних ознак того, що це зміниться.

Пітерс також зазначив, що США нехтували Тихоокеанським регіоном з часів Другої світової війни, і це створило вакуум, який заповнили інші.

Вони, безумовно, покращили свою гру, але їм потрібно працювати з більшою інтенсивністю над нагальними проблемами на рівні багатьох острівних держав - сказав він.

Контекст

В останні роки між Вашингтоном і Пекіном посилилася боротьба за вплив у Тихоокеанському регіоні з таких питань, як безпека, оборона, допомога і інфраструктура.

Пітерс, який обіймав посаду міністра закордонних справ з 2005 по 2008 рік і знову з 2017 по 2020 рік, повернувся на цю посаду наприкінці 2023 року, коли було обрано новий консервативний коаліційний уряд.

У 2017 році Пітерс розпочав "Тихоокеанське перезавантаження", спрямовуючи допомогу та посилюючи взаємодію з регіоном, намагаючись залучити малі сусідні тихоокеанські острівні держави в той час, коли Китай різко збільшував свою присутність у регіоні. Пітерс критикував попередній уряд за те, що він не займав позицію щодо політичних питань.

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