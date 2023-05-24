росія перекине найновіший атомний підводний човен у Тихий океан в серпні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. За повідомленням агентства ТАРС, у серпні росія планує перемістити свій новий атомний підводний човен на постійну базу на півострові Камчатка. москва нарощує свою військову присутність у Тихому океані, інформує УНН.
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"Генералісимус Суворов" несе до 16 російських міжконтинентальних балістичних ракет "Булава" з ядерними боєголовками, кожна з яких може нести більше однієї ядерної боєголовки.
"Підводний човен "Генералісимус Суворов" у серпні здійснить міжфлотський перехід з Північного флоту (в Арктиці) на Тихоокеанський", - повідомило ТАРС джерело, близьке до військового відомства.
"Перехід буде здійснюватися Північним морським шляхом, у тому числі в підводному положенні".
За повідомленнями російських агентств, підводний човен є шостим кораблем класу малих і малопомітних підводних човнів типу "Борей". Вони замінять попередні покоління підводних човнів із балістичними ракетами.
Що передувало
росія зміцнює оборону у своїх далекосхідних регіонах, що межують з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, що викликає занепокоєння з приводу безпеки в Японії та в усьому регіоні в період підвищеного занепокоєння з приводу зростання військової могутності Китаю. Сполучені Штати також нарощують свою присутність у регіоні, підписавши цього тижня пакт про безпеку з Папуа-Новою Гвінеєю.
"Генералісимус Суворов" був одним із кількох нових кораблів, введених в експлуатацію президентом росії наприкінці минулого року, коли він пообіцяв ще більше зміцнити військово-морський флот країни, а російські інформаційні агенції повідомили, що він призначений для підтримки атомного флоту на базі підводних човнів на півострові Камчатка.
"Ми збільшуватимемо темпи та обсяги будівництва різних кораблів, оснащуватимемо їх найсучаснішим озброєнням", - сказав тоді путін.
"Все для надійного забезпечення безпеки росії, захисту наших національних інтересів у Світовому океані", - додав він.