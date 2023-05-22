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США та Папуа-Нова Гвінея підписали оборонний пакт на тлі суперництва з Пекіном за вплив у Тихому океані

США та Папуа-Нова Гвінея підписали оборонний пакт на тлі суперництва з Пекіном за вплив у Тихому океані

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. США та Папуа-Нова Гвінея підписали двосторонній договір про оборону, заявив у понеділок держсекретар Ентоні Блінкен, передає CNN, пише УНН.

Деталі

Після зустрічі з прем'єр-міністром Папуа-Нової Гвінеї Джеймсом Марапе Блінкен сказав, що сторони "обговорили безліч тем, у тому числі успішне укладання нової угоди про співпрацю в галузі оборони".

Угода також включає двосторонній пакт з морських справ.

За даними Державного департаменту США, оборонний пакт "послужить основною, на якій наші дві країни зможуть розширити співпрацю в галузі безпеки та ще більше зміцнити наші двосторонні відносини, підвищити потенціал Сил оборони PNG (PNGDF) та підвищити стабільність та безпеку в регіоні."

"Наші дві країни сприяють миру, безпеці та процвітанню в Тихоокеанському регіоні", - написав Блінкен у Twitter.

Попередній текст угод не був оприлюднений жодною зі сторін, але очікується, що нова оборонна співпраця розширить доступ США до військових та інших об'єктів у Папуа-Новій Гвінеї, зміцнивши зв'язки Вашингтона у сфері безпеки у південній частині Тихого океану.

Міністерство оборони США також надало Силам оборони Папуа-Нової Гвінеї кошти індивідуального захисту на суму 5,4 мільйона доларів, включаючи балістичні каски, бронежилети з бронепластинами, налокітники та засоби захисту очей.

Доповнення

Підписання пакту відбулося після підписання Китаєм минулого року пакту про безпеку з Соломоновими островами, що викликало стурбованість у США та їхніх союзників у регіоні.

Цей регіон — малонаселені острівні та архіпелагові держави й території мають велике стратегічне значення. Тихоокеанські острови, наприклад, були місцем вирішальних боїв під час Другої світової війни.

Регіон придбав нове значення для Вашингтона на тлі прагнення зміцнити свої відносини та присутність в Азії через зростаючу напруженість у відносинах з наполегливим Китаєм, який останніми роками швидко розширив свій військово-морський потенціал.

Президент США Джо Байден мав нанести офіційний візит до Папуа-Нової Гвінеї для підписання пакту, але його візит було скасовано через боргову кризу у Вашингтоні.

Натомість Блінкен вилетів до Порт-Морсбі, столиці Папуа-Нової Гвінеї з Японії, де проходив саміт країн G7. Він також організував зустріч Форуму США та тихоокеанських островів у Порт-Морсбі.

Байден був присутній на триденній зустрічі G7 та повернувся додому в неділю ввечері.

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