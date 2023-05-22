США и Папуа-Новая Гвинея подписали оборонный пакт на фоне соперничества с Пекином за влияние в Тихом океане

Детали

После встречи с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе Блинкен сказал, что стороны "обсудили множество тем, в том числе успешное заключение нового соглашения о сотрудничестве в области обороны".

Соглашение также включает двусторонний пакт по морским делам.

По данным Государственного департамента США, оборонный пакт "послужит основой, на которой наши две страны смогут расширить сотрудничество в области безопасности и еще больше укрепить наши двусторонние отношения, повысить потенциал Сил обороны PNG (PNGDF) и повысить стабильность и безопасность в регионе."

"Наши две страны способствуют миру, безопасности и процветанию в Тихоокеанском регионе", - написал Блинкен в Twitter.

Предварительный текст соглашений не был обнародован ни одной из сторон, но ожидается, что новое оборонное сотрудничество расширит доступ США к военным и другим объектам в Папуа-Новой Гвинее, укрепив связи Вашингтона в сфере безопасности в южной части Тихого океана.

Министерство обороны США также предоставило Силам обороны Папуа-Новой Гвинеи средства индивидуальной защиты на сумму 5,4 миллиона долларов, включая баллистические каски, бронежилеты с бронепластинами, налокотники и средства защиты глаз.

Дополнение

Подписание пакта произошло после подписания Китаем в прошлом году пакта о безопасности с Соломоновыми островами, что вызвало обеспокоенность у США и их союзников в регионе.

Этот регион — малонаселенные островные и архипелаговые государства и территории имеют большое стратегическое значение. Тихоокеанские острова, например, были местом решающих боев во время Второй мировой войны.

Регион приобрел новое значение для Вашингтона на фоне стремления укрепить свои отношения и присутствие в Азии из-за растущей напряженности в отношениях с настойчивым Китаем, который в последние годы быстро расширил свой военно-морской потенциал.

Президент США Джо Байден должен был нанести официальный визит в Папуа-Новую Гвинею для подписания пакта, но его визит был отменен из-за долгового кризиса в Вашингтоне.

Вместо этого Блинкен вылетел в Порт-Морсби, столицу Папуа-Новой Гвинеи, из Японии, где проходил саммит стран G7. Он также организовал встречу Форума США и тихоокеанских островов в Порт-Морсби.

Байден присутствовал на трехдневной встрече G7 и вернулся домой в воскресенье вечером.