россия перебросит новейшую атомную подводную лодку в Тихий океан в августе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По сообщению агентства ТАСС, в августе россия планирует переместить свою новую атомную подводную лодку на постоянную базу на полуострове Камчатка. москва наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, информирует УНН.
Детали
"Генералиссимус Суворов" несёт до 16 российских межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с ядерными боеголовками, каждая из которых может нести более одной ядерной боеголовки.
"Подводная лодка "Генералиссимус Суворов" в августе совершит межфлотский переход с Северного флота (в Арктике) на Тихоокеанский", - сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству.
"Переход будет осуществляться Северным морским путем, в том числе в подводном положении".
По сообщениям российских агентств, подводная лодка является шестым кораблем класса малых и малозаметных подводных лодок типа "Борей". Они заменят предыдущие поколения подводных лодок с баллистическими ракетами.
Что предшествовало
россия укрепляет оборону в своих дальневосточных регионах, граничащих с Азиатско-Тихоокеанским регионом, что вызывает беспокойство по поводу безопасности в Японии и во всем регионе в период повышенного беспокойства по поводу роста военной мощи Китая. Соединенные Штаты также наращивают свое присутствие в регионе, подписав на этой неделе пакт о безопасности с Папуа-Новой Гвинеей.
"Генералиссимус Суворов" был одним из нескольких новых кораблей, введенных в эксплуатацию президентом россии в конце прошлого года, когда он пообещал еще больше укрепить военно-морской флот страны, а российские информационные агентства сообщили, что он предназначен для поддержки атомного флота на базе подводных лодок на полуострове Камчатка.
"Мы будем увеличивать темпы и объемы строительства различных кораблей, оснащать их самым современным вооружением", — сказал тогда путин.
"Все для надежного обеспечения безопасности россии, защиты наших национальных интересов в Мировом океане", — добавил он.