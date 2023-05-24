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13 марта, 19:26 • 46170 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103930 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107211 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107414 просмотра

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13 марта, 10:29 • 94553 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110161 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия перебросит новейшую атомную подводную лодку в Тихий океан в августе

россия перебросит новейшую атомную подводную лодку в Тихий океан в августе

Киев • УНН

 • 524010 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. По сообщению агентства ТАСС, в августе россия планирует переместить свою новую атомную подводную лодку на постоянную базу на полуострове Камчатка. москва наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, информирует УНН.

Детали

"Генералиссимус Суворов" несёт до 16 российских межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с ядерными боеголовками, каждая из которых может нести более одной ядерной боеголовки.

"Подводная лодка "Генералиссимус Суворов" в августе совершит межфлотский переход с Северного флота (в Арктике) на Тихоокеанский", - сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству.

"Переход будет осуществляться Северным морским путем, в том числе в подводном положении".

По сообщениям российских агентств, подводная лодка является шестым кораблем класса малых и малозаметных подводных лодок типа "Борей". Они заменят предыдущие поколения подводных лодок с баллистическими ракетами.

Что предшествовало

россия укрепляет оборону в своих дальневосточных регионах, граничащих с Азиатско-Тихоокеанским регионом, что вызывает беспокойство по поводу безопасности в Японии и во всем регионе в период повышенного беспокойства по поводу роста военной мощи Китая. Соединенные Штаты также наращивают свое присутствие в регионе, подписав на этой неделе пакт о безопасности с Папуа-Новой Гвинеей.

"Генералиссимус Суворов" был одним из нескольких новых кораблей, введенных в эксплуатацию президентом россии в конце прошлого года, когда он пообещал еще больше укрепить военно-морской флот страны, а российские информационные агентства сообщили, что он предназначен для поддержки атомного флота на базе подводных лодок на полуострове Камчатка.

"Мы будем увеличивать темпы и объемы строительства различных кораблей, оснащать их самым современным вооружением", — сказал тогда путин.

"Все для надежного обеспечения безопасности россии, защиты наших национальных интересов в Мировом океане", — добавил он.

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