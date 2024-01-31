В Новой Зеландии считают, что США должны более интенсивно работать в Тихоокеанском регионе

Новая Зеландия начнет переговоры с Австралией о сотрудничестве в рамках трехстороннего оборонного партнерства AUKUS. Как пишет Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Уинстон Питерс, передает УНН.

Детали

Питерс отправляется в Австралию в среду на инаугурационную совместную встречу министров иностранных дел и обороны Новой Зеландии и Австралии. Он сказал, что на переговорах также будет обсуждаться присоединение Новой Зеландии к расширенной группировке AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США.

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Будет рассматриваться второй компонент AUKUS, который является отдельным от первого компонента, предназначенного для доставки атомных подводных лодок в Австралию. О том, что будет включать любое новое соглашение, пока не разглашается. Новая Зеландия проводит безъядерную политику с 1980-х годов, что нанесло ущерб оборонным связям с США, и нет никаких признаков того, что это изменится.

Питерс также отметил, что США пренебрегали Тихоокеанским регионом со времен Второй мировой войны, и это создало вакуум, который заполнили другие.

Они, безусловно, улучшили свою игру, но им нужно работать с большей интенсивностью над насущными проблемами на уровне многих островных государств - сказал он.

Контекст

В последние годы между Вашингтоном и Пекином усилилась борьба за влияние в Тихоокеанском регионе по таким вопросам, как безопасность, оборона, помощь и инфраструктура.

Питерс, занимавший пост министра иностранных дел с 2005 по 2008 год и снова с 2017 по 2020 год, вернулся на эту должность в конце 2023 года, когда было избрано новое консервативное коалиционное правительство.

В 2017 году Питерс начал "Тихоокеанскую перезагрузку", направляя помощь и усиливая взаимодействие с регионом, пытаясь привлечь малые соседние тихоокеанские островные государства в то время, когда Китай резко увеличивал свое присутствие в регионе. Питерс критиковал предыдущее правительство за то, что оно не занимало позицию по политическим вопросам.

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