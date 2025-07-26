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Австралия и Великобритания заключили договор о сотрудничестве по атомным подводным лодкам на 50 лет

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Правительство Австралии подписало договор с Великобританией об укреплении сотрудничества по атомным подводным лодкам AUKUS на следующие 50 лет. Этот договор позволит всестороннее сотрудничество по проектированию, строительству, эксплуатации, поддержке и утилизации подводных лодок SSN-AUKUS.

Австралия и Великобритания заключили договор о сотрудничестве по атомным подводным лодкам на 50 лет

Правительство Австралии заявило в субботу, что подписало договор с Великобританией об укреплении сотрудничества в течение следующих 50 лет по атомным подводным лодкам AUKUS, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Договор AUKUS, заключенный Австралией, Великобританией и США в 2021 году, имеет целью обеспечить Австралию атомными ударными подводными лодками в течение следующего десятилетия для противодействия амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Администрация президента США Дональда Трампа объявила об официальном пересмотре договора в этом году.

Министр обороны Ричард Марлес заявил, что двусторонний договор был подписан с министром обороны Великобритании Джоном Хили в субботу после встречи в городе Джилонг, штат Виктория.

"Договор ... позволит всестороннее сотрудничество по проектированию, строительству, эксплуатации, поддержке и утилизации наших подводных лодок SSN-AUKUS", – говорится в заявлении.

Договор является "обязательством на следующие 50 лет двустороннего оборонного сотрудничества между Великобританией и Австралией в рамках первого уровня AUKUS", говорится в сообщении, добавляя, что он базируется на "прочном фундаменте" трехстороннего сотрудничества AUKUS.

Добавим

Министерство обороны Великобритании заявило на этой неделе, что двусторонний договор станет основой программ развития подводных лодок двух союзников и, как ожидается, будет иметь стоимость до 20 миллиардов фунтов стерлингов (27,1 миллиарда долларов) для Великобритании в виде экспорта в течение следующих 25 лет.

AUKUS – это крупнейший оборонный проект Австралии в истории, и Канберра обязалась потратить 368 миллиардов австралийских долларов в течение трех десятилетий на эту программу, включающую миллиарды долларов инвестиций в производственную базу США.

Австралия, которая в этом месяце выплатила США 800 миллионов австралийских долларов вторым траншем за AUKUS, выразила уверенность в продолжении действия договора.

Министры обороны и иностранных дел Австралии и Великобритании провели переговоры в пятницу в Сиднее по усилению сотрудничества, что совпало с крупнейшими военными учениями Австралии.

Около 40 000 военнослужащих из 19 стран принимают участие в учениях Talisman Sabre, которые проходят с 13 июля по 4 августа. Австралийские военные заявили, что это репетиция совместных боевых действий для поддержания стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Великобритания значительно увеличила свое участие в учениях, совместно организованных Австралией и Соединенными Штатами, в частности в этом году в них участвует авианосец HMS Prince of Wales.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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