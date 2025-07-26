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Австралія та Британія уклали договір про співпрацю щодо атомних підводних човнів на 50 років

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Уряд Австралії підписав договір з Великою Британією про зміцнення співпраці щодо атомних підводних човнів AUKUS на наступні 50 років. Цей договір дозволить всебічну співпрацю щодо проектування, будівництва, експлуатації, підтримки та утилізації підводних човнів SSN-AUKUS.

Австралія та Британія уклали договір про співпрацю щодо атомних підводних човнів на 50 років

Уряд Австралії заявив у суботу, що підписав договір з Великою Британією щодо зміцнення співпраці протягом наступних 50 років щодо атомних підводних човнів AUKUS, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Договір AUKUS, укладений Австралією, Великою Британією та США у 2021 році, має на меті забезпечити Австралію атомними ударними підводними човнами протягом наступного десятиліття для протидії амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про офіційний перегляд договору цього року.

Міністр оборони Річард Марлес заявив, що двосторонній договір був підписаний з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі в суботу після зустрічі в місті Джилонг, штат Вікторія.

"Договір ... дозволить всебічну співпрацю щодо проектування, будівництва, експлуатації, підтримки та утилізації наших підводних човнів SSN-AUKUS", – йдеться у заяві.

Договір є "зобов’язанням на наступні 50 років двосторонньої оборонної співпраці між Великою Британією та Австралією в рамках першого рівня AUKUS", йдеться у повідомленні, додаючи, що він базується на "міцному фундаменті" тристоронньої співпраці AUKUS.

Додамо

Міністерство оборони Великої Британії заявило цього тижня, що двосторонній договір стане основою програм розвитку підводних човнів двох союзників і, як очікується, матиме вартість до 20 мільярдів фунтів стерлінгів (27,1 мільярда доларів) для Великої Британії у вигляді експорту протягом наступних 25 років.

AUKUS – це найбільший оборонний проект Австралії в історії, і Канберра зобов’язалася витратити 368 мільярдів австралійських доларів протягом трьох десятиліть на цю програму, що включає мільярди доларів інвестицій у виробничу базу США.

Австралія, яка цього місяця сплатила США 800 мільйонів австралійських доларів другим траншем за AUKUS, висловила впевненість у продовженні дії договору.

Міністри оборони та закордонних справ Австралії та Великої Британії провели переговори в п’ятницю в Сіднеї щодо посилення співпраці, що збіглося з найбільшими військовими навчаннями Австралії.

Близько 40 000 військовослужбовців з 19 країн беруть участь у навчаннях Talisman Sabre, що тривають з 13 липня по 4 серпня. Австралійські військові заявили, що це репетиція спільних бойових дій для підтримки стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Велика Британія значно збільшила свою участь у навчаннях, спільно організованих Австралією та Сполученими Штатами, зокрема цього року в них бере участь авіаносець HMS Prince of Wales.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Джон Гілі
AUKUS
Австралія
Дональд Трамп
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки
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