"Чтобы дать отпор российской агрессии": Британия построит 12 ударных атомных подводных лодок

Правительство Великобритании объявило о намерении увеличить численность своего флота атомных подводных лодок, готовясь к потенциальной вооруженной агрессии со стороны России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Sunday Times, агентство Reuters.

Детали

Как пишет The Sunday Times, Великобритания планирует построить 12 новых ударных атомных подводных лодок, которые должны заменить семь имеющихся субмарин класса Astute, оснащенных конвенционным оружием, а также дополнить четыре стратегические подводные лодки с ядерными ракетами Trident, формирующие морской компонент ядерного сдерживания Великобритании.

Ввод в эксплуатацию новых лодок ожидается с конца 2030-х годов.

Отмечается, что в понедельник, 02 июня вооруженным силам Великобритании будет предложено перейти в состояние "боевой готовности". В Стратегическом обзоре обороны будут описаны угрозы безопасности и какие оборонные технологии необходимы для противодействия им.

Мы знаем, что угрозы растут, и мы должны действовать решительно, чтобы дать отпор российской агрессии - заявил министр обороны Джон Хили.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также обещает инвестировать 15 миллиардов фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов США – ред.) в программу создания ядерных боеголовок.

По информации The Sunday Times, это впервые, когда Великобритания раскрывает как количество атомных ударных подводных лодок, которые заменят класс Astute, так и масштаб инвестиций в программы создания боеголовок.

Благодаря новым современным подводным лодкам, патрулирующим международные воды, и нашей собственной программе по размещению ядерных боеголовок на британских берегах мы обеспечиваем безопасность Великобритании внутри страны и силу за рубежом - добавил Хили.

Новые субмарины станут частью трехстороннего соглашения о безопасности AUKUS, заключенного между Великобританией, США и Австралией в 2021 году. Альянс предусматривает обмен военными технологиями, информацией и совместную разработку подводных лодок. Общее количество субмарин, заказанных в рамках AUKUS, достигнет 20 единиц.

Напомним

Великобритания инвестирует 2 млрд долларов в строительство шести заводов для производства оружия и боеприпасов. Это часть плана укрепления обороноспособности страны в ответ на глобальные угрозы.

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