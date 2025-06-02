"Чтобы дать отпор российской агрессии": Британия построит 12 ударных атомных подводных лодок

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня
Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 29037 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 85850 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 122230 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 70693 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 154523 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 144594 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 119335 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 107674 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 107012 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 126357 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.6м/с
74%
751мм
Популярные новости

Трамп знал об операции "Паутина" или нет? В СМИ США озвучили противоречивую информацию

1 июня, 16:19 • 6890 просмотра

Обстрелы Днепропетровской области 1 июня: враг ударил по двум районам

1 июня, 16:39 • 5658 просмотра

Атака дронов: в рф заявили о возгорании авиатехники в пяти областях

1 июня, 17:23 • 10591 просмотра

В Днепропетровской области подростки пытали парня, снимая издевательства на видео: детали

1 июня, 17:53 • 11468 просмотра

Президент Украины предупредил о подготовке рф массированного удара и призвал не игнорировать тревоги

1 июня, 20:13 • 5978 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 154523 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 228037 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 243974 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 250399 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 349166 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Рустем Умєров

Дональд Трамп

Василий Малюк

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Днепропетровская область

Киев

Реклама
УНН Lite

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 72734 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 144594 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 100237 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 132620 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 115324 просмотра
Актуальное

Туполев Ту-22М

Ту-95

Хранитель

Беспилотный летательный аппарат

Калибр (семейство ракет)

"Чтобы дать отпор российской агрессии": Британия построит 12 ударных атомных подводных лодок

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Великобритания планирует построить 12 новых ударных атомных подводных лодок, заменяя класс Astute. Также обещают инвестировать миллиарды в ядерные боеголовки.

"Чтобы дать отпор российской агрессии": Британия построит 12 ударных атомных подводных лодок

Правительство Великобритании объявило о намерении увеличить численность своего флота атомных подводных лодок, готовясь к потенциальной вооруженной агрессии со стороны России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Sunday Times, агентство Reuters.

Детали

Как пишет The Sunday Times, Великобритания планирует построить 12 новых ударных атомных подводных лодок, которые должны заменить семь имеющихся субмарин класса Astute, оснащенных конвенционным оружием, а также дополнить четыре стратегические подводные лодки с ядерными ракетами Trident, формирующие морской компонент ядерного сдерживания Великобритании.

Ввод в эксплуатацию новых лодок ожидается с конца 2030-х годов.

Отмечается, что в понедельник, 02 июня вооруженным силам Великобритании будет предложено перейти в состояние "боевой готовности". В Стратегическом обзоре обороны будут описаны угрозы безопасности и какие оборонные технологии необходимы для противодействия им.

Мы знаем, что угрозы растут, и мы должны действовать решительно, чтобы дать отпор российской агрессии

- заявил министр обороны Джон Хили.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также обещает инвестировать 15 миллиардов фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов США – ред.) в программу создания ядерных боеголовок.

По информации The Sunday Times, это впервые, когда Великобритания раскрывает как количество атомных ударных подводных лодок, которые заменят класс Astute, так и масштаб инвестиций в программы создания боеголовок.

Благодаря новым современным подводным лодкам, патрулирующим международные воды, и нашей собственной программе по размещению ядерных боеголовок на британских берегах мы обеспечиваем безопасность Великобритании внутри страны и силу за рубежом

- добавил Хили.

Новые субмарины станут частью трехстороннего соглашения о безопасности AUKUS, заключенного между Великобританией, США и Австралией в 2021 году. Альянс предусматривает обмен военными технологиями, информацией и совместную разработку подводных лодок. Общее количество субмарин, заказанных в рамках AUKUS, достигнет 20 единиц.

Напомним

Великобритания инвестирует 2 млрд долларов в строительство шести заводов для производства оружия и боеприпасов. Это часть плана укрепления обороноспособности страны в ответ на глобальные угрозы.

Британия хочет приобрести у США истребители, способные нести ядерные авиабомбы02.06.25, 02:28 • 646 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9