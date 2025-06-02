"Щоб дати відсіч російській агресії": Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів

Уряд Великої Британії оголосив про намір збільшити чисельність свого флоту атомних підводних човнів, готуючись до потенційної збройної агресії з боку Росії. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Sunday Times, агенцію Reuters.

Як пише The Sunday Times, Велика Британія планує побудувати 12 нових ударних атомних підводних човнів, які мають замінити сім наявних субмарин класу Astute, оснащених конвенційною зброєю, а також доповнити чотири стратегічні підводні човни з ядерними ракетами Trident, що формують морський компонент ядерного стримування Великої Британії.

Введення в експлуатацію нових човнів очікується з кінця 2030-х років.

Зазначається, що у понеділок, 02 червня збройним силам Великої Британії буде запропоновано перейти в стан "бойової готовності". У Стратегічному огляді оборони будуть описані загрози безпеці та які оборонні технології необхідні для протидії їм.

Ми знаємо, що загрози зростають, і ми повинні діяти рішуче, щоб дати відсіч російській агресії

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер також обіцяє інвестувати 15 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 20 млрд доларів США – ред.) у програму створення ядерних боєголовок.

За інформацією The Sunday Times, це вперше коли Велика Британія розкриває як кількість атомних ударних підводних човнів, що замінять клас Astute, так і масштаб інвестицій у програми створення боєголовок.

Завдяки новим сучасним підводним човнам, які патрулюють міжнародні води, та нашій власній програмі з розміщення ядерних боєголовок на британських берегах ми забезпечуємо безпеку Великобританії всередині країни та силу за кордоном