"Послання москві": в Британії оголосили про будівництво шести нових збройових заводів

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 27257 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 78649 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 117513 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 66435 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 149828 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 143483 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 118605 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 107595 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 106946 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 126330 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.5м/с
69%
752мм
Популярнi новини

У Запорізькій області вибухнув російський військовий поїзд, який прямував до Криму

1 червня, 14:06 • 38399 перегляди

російські акції обвалилися після ударів України по стратегічних аеродромах рф - росЗМІ

1 червня, 14:30 • 20063 перегляди

Племінниця засновника Цирку Кобзов загинула під час виступу в Таїланді

1 червня, 15:06 • 49866 перегляди

Атака дронів: у рф заявили про загоряння авіатехніки в п'яти областях

17:23 • 7936 перегляди

На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця, знімаючи знущання на відео: деталі

17:53 • 9830 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 149828 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 226630 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 242835 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 249300 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 348033 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Василь Малюк

Дональд Трамп

Реджеп Таїп Ердоган

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Дніпропетровська область

Сумська область

Реклама
УНН Lite

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 72279 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 143483 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 99859 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 132272 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 115000 перегляди
Актуальне

Туполєв Ту-22М

Ту-95

The Guardian

Безпілотний літальний апарат

«Калібр» (сімейство ракет)

"Послання москві": в Британії оголосили про будівництво шести нових збройових заводів

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Велика Британія інвестує 2 млрд доларів у будівництво шести заводів для виробництва зброї та боєприпасів. Це частина плану зміцнення обороноздатності країни у відповідь на глобальні загрози.

"Послання москві": в Британії оголосили про будівництво шести нових збройових заводів

Велика Британія анонсувала план зміцнення своєї оборонної промисловості шляхом будівництва щонайменше шести нових заводів для виробництва зброї та вибухових речовин. Цей крок є частиною Стратегічного оборонного огляду (Strategic Defence Review, SDR), спрямованого на підвищення боєготовності країни в умовах зростаючих глобальних загроз. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters, видання The Guardian.

Деталі

Зазначається, що Велика Британія витратить 1,5 млрд фунтів стерлінгів (2 млрд доларів США) на будівництво шести заводів з виробництва боєприпасів та енергоносіїв, щоб "краще стримувати супротивників".

Міністр оборони Джон Хілі заявив, що ці кошти є частиною планів створення "постійно діючого" збройового конвеєра і будуть спрямовані на закупівлю до 7000 одиниць далекобійної зброї, виробленої у Великій Британії

- пише The Guardian.

Ці ініціативи є відповіддю на уроки, отримані з незаконного вторгнення Росії в Україну, яке продемонструвало критичну важливість потужної промислової бази для підтримки військових операцій. 

Нам безпосередньо загрожують держави з передовими військовими силами, тому ми маємо бути готові боротися та перемагати

- заявив Джон Хілі, навівши як приклади вторгнення Росії в Україну та її співпрацю з Іраном та Північною Кореєю.

За інформацією Reuters, Міністр оборони Джон Хілі оголосив про програму інвестицій у боєприпаси в інтерв'ю ВВС у неділю, 01 червня, назвавши її "посланням Москві", а також способом стимулювати мляву економіку країни.

Нагадаємо

Велика Британія суттєво нарощує випуск боєприпасів, щоб зменшити залежність від постачань із США та Франції. По всій країні будуть встановлені спеціальні вантажні контейнери для виробництва вибухівки RDX. Її використовують для виробництва 155-мм боєприпасів. До літа британська оборонна промисловість збільшить виробництво 155-мм снарядів у 16 разів.

Британія інвестує $1,5 млрд у цифрові військові системи, врахувавши досвід України - Bloomberg29.05.25, 14:02 • 2890 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Джон Хілі
The Guardian
Reuters
Північна Корея
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати
Україна
Іран
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9