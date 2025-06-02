"Послання москві": в Британії оголосили про будівництво шести нових збройових заводів

Велика Британія анонсувала план зміцнення своєї оборонної промисловості шляхом будівництва щонайменше шести нових заводів для виробництва зброї та вибухових речовин. Цей крок є частиною Стратегічного оборонного огляду (Strategic Defence Review, SDR), спрямованого на підвищення боєготовності країни в умовах зростаючих глобальних загроз. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters, видання The Guardian.

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Зазначається, що Велика Британія витратить 1,5 млрд фунтів стерлінгів (2 млрд доларів США) на будівництво шести заводів з виробництва боєприпасів та енергоносіїв, щоб "краще стримувати супротивників".

Міністр оборони Джон Хілі заявив, що ці кошти є частиною планів створення "постійно діючого" збройового конвеєра і будуть спрямовані на закупівлю до 7000 одиниць далекобійної зброї, виробленої у Великій Британії - пише The Guardian.

Ці ініціативи є відповіддю на уроки, отримані з незаконного вторгнення Росії в Україну, яке продемонструвало критичну важливість потужної промислової бази для підтримки військових операцій.

Нам безпосередньо загрожують держави з передовими військовими силами, тому ми маємо бути готові боротися та перемагати - заявив Джон Хілі, навівши як приклади вторгнення Росії в Україну та її співпрацю з Іраном та Північною Кореєю.

За інформацією Reuters, Міністр оборони Джон Хілі оголосив про програму інвестицій у боєприпаси в інтерв'ю ВВС у неділю, 01 червня, назвавши її "посланням Москві", а також способом стимулювати мляву економіку країни.

Нагадаємо

Велика Британія суттєво нарощує випуск боєприпасів, щоб зменшити залежність від постачань із США та Франції. По всій країні будуть встановлені спеціальні вантажні контейнери для виробництва вибухівки RDX. Її використовують для виробництва 155-мм боєприпасів. До літа британська оборонна промисловість збільшить виробництво 155-мм снарядів у 16 разів.

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