"Послание москве": в Британии объявили о строительстве шести новых оружейных заводов

Великобритания анонсировала план укрепления своей оборонной промышленности путем строительства не менее шести новых заводов для производства оружия и взрывчатых веществ. Этот шаг является частью Стратегического оборонного обзора (Strategic Defence Review, SDR), направленного на повышение боеготовности страны в условиях растущих глобальных угроз. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters, издание The Guardian.

Отмечается, что Великобритания потратит 1,5 млрд фунтов стерлингов (2 млрд долларов США) на строительство шести заводов по производству боеприпасов и энергоносителей, чтобы "лучше сдерживать противников".

Министр обороны Джон Хили заявил, что эти средства являются частью планов создания "постоянно действующего" оружейного конвейера и будут направлены на закупку до 7000 единиц дальнобойного оружия, произведенного в Великобритании

Эти инициативы являются ответом на уроки, извлеченные из незаконного вторжения России в Украину, которое продемонстрировало критическую важность мощной промышленной базы для поддержки военных операций.

Нам непосредственно угрожают государства с передовыми военными силами, поэтому мы должны быть готовы бороться и побеждать