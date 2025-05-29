Великобритания инвестирует $1,5 млрд в цифровые военные системы, учтя опыт Украины – Bloomberg
Киев • УНН
Великобритания инвестирует почти 1,5 млрд долларов в цифровую систему наведения, учитывая боевой опыт Украины. Также планируется создание Кибернетического командования для защиты от кибератак.
Проанализировав боевой опыт Украины в войне с рф, Великобритания инвестирует почти 1,5 млрд долларов США в новую цифровую систему наведения. Об этом со ссылкой на британское Министерство обороны сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Предполагается, что новая технология, в которую планируют инвестировать 1 млрд. 400 млн. долларов США (1 миллиард фунтов стерлингов) позволит вооруженным силам Великобритании быстро определять и уничтожать цели.
Эти инвестиции являются частью обязательства правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% от объема ВВП до 2027 года и помогут создать "Цифровую сеть нацеливания".
Великобритания и ЕС вступили в "напряженную борьбу" за оборонное соглашение - Politico 26.05.25, 21:26 • 21748 просмотров
Трудно добытые уроки незаконной войны путина в Украине не оставляют нам иллюзий относительно того, что будущие конфликты будут выиграны благодаря силам, которые лучше связаны, лучше оснащены и быстрее внедряют инновации, чем их противники
Дополнительно
Оборонное ведомство Великобритании также планирует создать Кибернетическое и электромагнитное командование для защиты военных сетей от кибератак и координации киберопераций.
Отправит ли Британия войска в Украину? Министр обороны сделал новое заявление16.05.25, 20:31 • 4653 просмотра
Новая структура еще будет руководить операциями по глушению сигналов противника, передаваемых беспилотникам и ракетам, и помогать перехватывать военные коммуникации.
Напомним
29 стало известно, что связанные с рф хакеры атаковали Министерство обороны Великобритании, выдавая себя за журналистов. Вредоносное программное обеспечение связывают с российской хакерской группой RomCom.