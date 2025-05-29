Великобритания инвестирует $1,5 млрд в цифровые военные системы, учтя опыт Украины – Bloomberg

Проанализировав боевой опыт Украины в войне с рф, Великобритания инвестирует почти 1,5 млрд долларов США в новую цифровую систему наведения. Об этом со ссылкой на британское Министерство обороны сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Предполагается, что новая технология, в которую планируют инвестировать 1 млрд. 400 млн. долларов США (1 миллиард фунтов стерлингов) позволит вооруженным силам Великобритании быстро определять и уничтожать цели.

Эти инвестиции являются частью обязательства правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% от объема ВВП до 2027 года и помогут создать "Цифровую сеть нацеливания".

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