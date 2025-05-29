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Великобритания инвестирует $1,5 млрд в цифровые военные системы, учтя опыт Украины – Bloomberg

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Великобритания инвестирует почти 1,5 млрд долларов в цифровую систему наведения, учитывая боевой опыт Украины. Также планируется создание Кибернетического командования для защиты от кибератак.

Великобритания инвестирует $1,5 млрд в цифровые военные системы, учтя опыт Украины – Bloomberg

Проанализировав боевой опыт Украины в войне с рф, Великобритания инвестирует почти 1,5 млрд долларов США в новую цифровую систему наведения. Об этом со ссылкой на британское Министерство обороны сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Предполагается, что новая технология, в которую планируют инвестировать 1 млрд. 400 млн. долларов США (1 миллиард фунтов стерлингов) позволит вооруженным силам Великобритании быстро определять и уничтожать цели.

Эти инвестиции являются частью обязательства правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% от объема ВВП до 2027 года и помогут создать "Цифровую сеть нацеливания".

Великобритания и ЕС вступили в "напряженную борьбу" за оборонное соглашение - Politico 26.05.25, 21:26 • 21748 просмотров

Трудно добытые уроки незаконной войны путина в Украине не оставляют нам иллюзий относительно того, что будущие конфликты будут выиграны благодаря силам, которые лучше связаны, лучше оснащены и быстрее внедряют инновации, чем их противники

– сказал министр обороны Британии Джон Гили.

Дополнительно

Оборонное ведомство Великобритании также планирует создать Кибернетическое и электромагнитное командование для защиты военных сетей от кибератак и координации киберопераций.

Отправит ли Британия войска в Украину? Министр обороны сделал новое заявление16.05.25, 20:31 • 4653 просмотра

Новая структура еще будет руководить операциями по глушению сигналов противника, передаваемых беспилотникам и ракетам, и помогать перехватывать военные коммуникации.

Напомним

29 стало известно, что связанные с рф хакеры атаковали Министерство обороны Великобритании, выдавая себя за журналистов. Вредоносное программное обеспечение связывают с российской хакерской группой RomCom.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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