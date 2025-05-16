Отправит ли Британия войска в Украину? Министр обороны сделал новое заявление
Киев • УНН
Министр обороны Великобритании Джон Хили допустил возможность отправки войск в Украину. Он сделал заявление по итогам встречи с коллегами в Риме, но подробностей не сообщил.
Министр обороны Великобритании Джон Хили допускает возможность отправки войск в Украину. Об этом сообщает tg24.sky.it, передает УНН.
Детали
Он сделал заявление по итогам встречи с коллегами из Франции, Италии, Польши и Великобритании в Риме 16 мая. В то же время, министр воздержался от других комментариев - по его словам, не стоит информировать российского диктатора.
В случае необходимости мы готовы отправить войска в Украину вместе с другими участниками. Я не хотел бы предоставлять дополнительные подробности, потому что я не хотел бы информировать путина, но есть некоторые планы, которые, однако, должны оставаться засекреченными
Напомним
Ранее УНН сообщал, что министр обороны Великобритании призвал союзников Украины "давить на путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции.
Также УНН сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к перемирию в Украине.