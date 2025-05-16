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Отправит ли Британия войска в Украину? Министр обороны сделал новое заявление

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Министр обороны Великобритании Джон Хили допустил возможность отправки войск в Украину. Он сделал заявление по итогам встречи с коллегами в Риме, но подробностей не сообщил.

Отправит ли Британия войска в Украину? Министр обороны сделал новое заявление

Министр обороны Великобритании Джон Хили допускает возможность отправки войск в Украину. Об этом сообщает tg24.sky.it, передает УНН.

Детали

Он сделал заявление по итогам встречи с коллегами из Франции, Италии, Польши и Великобритании в Риме 16 мая. В то же время, министр воздержался от других комментариев - по его словам, не стоит информировать российского диктатора.

В случае необходимости мы готовы отправить войска в Украину вместе с другими участниками. Я не хотел бы предоставлять дополнительные подробности, потому что я не хотел бы информировать путина, но есть некоторые планы, которые, однако, должны оставаться засекреченными

– заявил Джон Хили.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что министр обороны Великобритании призвал союзников Украины "давить на путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции.

Также УНН сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к перемирию в Украине.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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