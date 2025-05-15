Союзники мають тиснути на путіна через невизначеність переговорів у Стамбулі - міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що союзники України "повинні діяти" та "тиснути на путіна" на тлі невизначеності щодо мирних переговорів у Туреччині. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Виступаючи після зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні в четвер, Гілі закликав до подальших санкцій проти росії.

Нам потрібно тиснути на путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Зараз для нього настав час… вести переговори та покласти край цим бойовим діям

Міністр додав, що російський лідер "має силу припинити війну, він може поїхати до Стамбула та вести переговори, він може наказати про припинення вогню".

В свою чергу, очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус також наголосив, що путін має можливість припинити війну.

Він міг би поїхати до Стамбула та вести переговори, він міг би наказати про припинення вогню. Нічого з цього не відбувається