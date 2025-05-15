Союзники должны давить на путина из-за неопределенности переговоров в Стамбуле - министр обороны Британии
Киев • УНН
Джон Хили призвал союзников усилить давление на путина для реальных переговоров. Он заявил, что российский лидер может прекратить войну немедленно.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что союзники Украины "должны действовать" и "давить на путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Выступая после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине в четверг, Хили призвал к дальнейшим санкциям против россии.
Нам нужно давить на путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Сейчас для него настало время… вести переговоры и положить конец этим боевым действиям
Министр добавил, что российский лидер "имеет силу прекратить войну, он может поехать в Стамбул и вести переговоры, он может приказать о прекращении огня".
В свою очередь, глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус также подчеркнул, что путин имеет возможность прекратить войну.
Он мог бы поехать в Стамбул и вести переговоры, он мог бы приказать о прекращении огня. Ничего из этого не происходит
Дополнение
Германия и Британия совместными усилиями создадут новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью действия более 2000 километров.
Изменение тактики президента США Дональда Трампа относительно мирных переговоров состоялось после месяцев непубличной коммуникации премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.