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Союзники должны давить на путина из-за неопределенности переговоров в Стамбуле - министр обороны Британии

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Джон Хили призвал союзников усилить давление на путина для реальных переговоров. Он заявил, что российский лидер может прекратить войну немедленно.

Союзники должны давить на путина из-за неопределенности переговоров в Стамбуле - министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что союзники Украины "должны действовать" и "давить на путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выступая после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине в четверг, Хили призвал к дальнейшим санкциям против россии.

Нам нужно давить на путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Сейчас для него настало время… вести переговоры и положить конец этим боевым действиям

- сказал Хили.

Министр добавил, что российский лидер "имеет силу прекратить войну, он может поехать в Стамбул и вести переговоры, он может приказать о прекращении огня".

В свою очередь, глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус также подчеркнул, что путин имеет возможность прекратить войну.

Он мог бы поехать в Стамбул и вести переговоры, он мог бы приказать о прекращении огня. Ничего из этого не происходит

- сказал Писториус.

Дополнение

Германия и Британия совместными усилиями создадут новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью действия более 2000 километров.

Изменение тактики президента США Дональда Трампа относительно мирных переговоров состоялось после месяцев непубличной коммуникации премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Джон Хили
Кир Стармер
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Борис Писториус
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