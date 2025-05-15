Союзники должны давить на путина из-за неопределенности переговоров в Стамбуле - министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что союзники Украины "должны действовать" и "давить на путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Выступая после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине в четверг, Хили призвал к дальнейшим санкциям против россии.

Нам нужно давить на путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Сейчас для него настало время… вести переговоры и положить конец этим боевым действиям

Министр добавил, что российский лидер "имеет силу прекратить войну, он может поехать в Стамбул и вести переговоры, он может приказать о прекращении огня".

В свою очередь, глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус также подчеркнул, что путин имеет возможность прекратить войну.

Он мог бы поехать в Стамбул и вести переговоры, он мог бы приказать о прекращении огня. Ничего из этого не происходит