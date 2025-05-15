Британія та Німеччина розроблять зброю "глибокого удару" з дальністю 2000 км - Reuters
Київ • УНН
Німеччина і Британія спільно створять нову зброю "глибокого високоточного удару". Дальність дії понад 2000 кілометрів, проект базується на оборонному пакті.
Німеччина і Британія спільними зусиллями створять розроблять нову зброю "глибокого високоточного удару" з дальністю дії понад 2000 кілометрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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За даними агентства, даний проект базується на зобов'язанні щодо розробки нової зброї, яке було взяте рік тому. Тоді Лондон і Берлін підписали двосторонній оборонний пакт. Також у Британії і Німеччини наголосили на необхідності для Європи мати можливість захистити себе від будь-якої ескалації російсько-української війни.
Після підпису даної угоди на виборах президента США переміг Дональд Трамп. Після інавгурації він дав зрозуміти, що очікує від країн Європи відповідальності за власну безпеку.
Також у публікації зазначається, що міністри оборони Британії і Німеччини Джон Гілі і Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної гармати на майбутній зустрічі в Берліні. Водночас, жодних подробиць щодо термінів і бюджету наразі нема.
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