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Британія та Німеччина розроблять зброю "глибокого удару" з дальністю 2000 км - Reuters

Київ • УНН

 • 6136 перегляди

Німеччина і Британія спільно створять нову зброю "глибокого високоточного удару". Дальність дії понад 2000 кілометрів, проект базується на оборонному пакті.

Британія та Німеччина розроблять зброю "глибокого удару" з дальністю 2000 км - Reuters

Німеччина і Британія спільними зусиллями створять розроблять нову зброю "глибокого високоточного удару" з дальністю дії понад 2000 кілометрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними агентства, даний проект базується на зобов'язанні щодо розробки нової зброї, яке було взяте рік тому. Тоді Лондон і Берлін підписали двосторонній оборонний пакт. Також у Британії і Німеччини наголосили на необхідності для Європи мати можливість захистити себе від будь-якої ескалації російсько-української війни.

Після підпису даної угоди на виборах президента США переміг Дональд Трамп. Після інавгурації він дав зрозуміти, що очікує від країн Європи відповідальності за власну безпеку.

Також у публікації зазначається, що міністри оборони Британії і Німеччини Джон Гілі і Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної гармати на майбутній зустрічі в Берліні. Водночас, жодних подробиць щодо термінів і бюджету наразі нема.

Нагадаємо

Британський Королівський флот провів випробовування сенсорної технології на основі штучного інтелекту для виявлення російський підводних човнів. Йдеться про систему Lura: вона розпізнає судна за унікальними акустичними сигнатурами і пришвидшує час реакції.

Євген Устименко

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