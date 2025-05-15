Британия и Германия разработают оружие "глубокого удара" с дальностью 2000 км - Reuters

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы
06:00 • 16710 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 93773 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 100719 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 189202 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 90145 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 63655 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 155506 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 58498 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 74174 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 63918 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
5.7м/с
55%
742мм
Популярные новости

ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

15 мая, 02:04 • 34393 просмотра

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

15 мая, 02:38 • 76359 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

03:36 • 31832 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

04:23 • 85586 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 42344 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 90094 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 156242 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 189202 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 155506 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 174333 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 10094 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 43281 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 50037 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 71937 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 81991 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Британия и Германия разработают оружие "глубокого удара" с дальностью 2000 км - Reuters

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Германия и Британия совместно создадут новое оружие "глубокого высокоточного удара". Дальность действия более 2000 километров, проект базируется на оборонном пакте.

Британия и Германия разработают оружие "глубокого удара" с дальностью 2000 км - Reuters

Германия и Британия совместными усилиями создадут разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью действия более 2000 километров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным агентства, данный проект базируется на обязательстве по разработке нового оружия, которое было взято год назад. Тогда Лондон и Берлин подписали двусторонний оборонный пакт. Также в Британии и Германии отметили необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации российско-украинской войны.

После подписания данного соглашения на выборах президента США победил Дональд Трамп. После инаугурации он дал понять, что ожидает от стран Европы ответственности за собственную безопасность.

Также в публикации отмечается, что министры обороны Британии и Германии Джон Гили и Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойной пушки на предстоящей встрече в Берлине. В то же время, никаких подробностей о сроках и бюджете пока нет.

Напомним

Британский Королевский флот провел испытания сенсорной технологии на основе искусственного интеллекта для обнаружения российских подводных лодок. Речь идет о системе Lura: она распознает суда по уникальным акустическим сигнатурам и ускоряет время реакции.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости Мира
Джон Хили
Королевский флот
Дональд Трамп
Борис Писториус
Великобритания
Германия
Brent
$64.19
Bitcoin
$101,885.70
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.21
Золото
$3,145.40
Ethereum
$2,534.89