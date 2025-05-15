Британия и Германия разработают оружие "глубокого удара" с дальностью 2000 км - Reuters

Германия и Британия совместными усилиями создадут разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью действия более 2000 километров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным агентства, данный проект базируется на обязательстве по разработке нового оружия, которое было взято год назад. Тогда Лондон и Берлин подписали двусторонний оборонный пакт. Также в Британии и Германии отметили необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации российско-украинской войны.

После подписания данного соглашения на выборах президента США победил Дональд Трамп. После инаугурации он дал понять, что ожидает от стран Европы ответственности за собственную безопасность.

Также в публикации отмечается, что министры обороны Британии и Германии Джон Гили и Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойной пушки на предстоящей встрече в Берлине. В то же время, никаких подробностей о сроках и бюджете пока нет.

Напомним

Британский Королевский флот провел испытания сенсорной технологии на основе искусственного интеллекта для обнаружения российских подводных лодок. Речь идет о системе Lura: она распознает суда по уникальным акустическим сигнатурам и ускоряет время реакции.