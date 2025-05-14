Британія випробувала секретну сенсорну зброю для полювання на підводні човни рф

Технологія штучного інтелекту, спочатку розроблена для відстежування китів, буде встановлена ​​на підводних безпілотниках Королівського флоту, що захищатимуть британські води від морських загроз. Сенсорна технологія пройшла випробування і добре себе зарекомендувала. Про це повідомляє The Times, пише УНН.

Деталі

У надрах медіатеки Міністерства оборони Сполученого Королівства знаходяться магнітні стрічки, що містять акустичні сигнатури ворожих кораблів та підводних човнів. Секретні матеріали були зібрані "мисливцями за підводними човнами" Королівського флоту або спеціалістами з гідролокації, які працювали під водою протягом останніх 56 років, сподіваючись, що їхні напрацювання виявляться корисними перед потенційно небезпечною загрозою.

Тепер, завдяки значному прогресу в технологіях, зібрані ними дані будуть введені в систему, яка ефективно "висвітлюватиме" океани та спростить полювання на російські підводні човни. Автономні міні-підводні човни-мисливці, які можуть перебувати під водою місяцями, використовуватимуть штучний інтелект для виявлення та ідентифікації тривожних звуків у рамках нової системи Lura, розробленої європейською оборонною компанією Helsing.

Lura може розрізняти два кораблі одного класу завдяки незначним відмінностям в акустичній сигнатурі кожного судна.

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Система створює "сузір'я" підводних датчиків, еквівалентних супутникам у небі, та обробляє акустичні дані. Це усуває необхідність для людей долати шум та допомагає пришвидшити час реакції, щоб можна було розгорнути оборонні споруди для захисту берегів Великої Британії.

Величезна кількість підводних планерів — або дронів — із вбудованими датчиками дозволить Королівському флоту патрулювати море та визначати, коли російський човен прямує до Британії або ховається біля підводних кабелів, життєво важливих для передачі міжнародного зв'язку.

Наприклад, планери можна розмістити поперек проміжку між Північно-Західним Уельсом (GIUK), стратегічно важливим шлюзом між північноєвропейськими водами та рештою Атлантики.

Lura виявляє потенційні загрози, щоб наші флоти могли стримувати. Ми повинні використовувати нові технології, щоб йти в ногу із загрозами нашій критичній інфраструктурі, національним водам та способу життя. Розгортання штучного інтелекту на межі підводних сузір'їв освітить океани та стримає супротивників - зазначив співзасновник Helsing Гундберт Шерф.

Helsing розробила систему після того, як отримала контракт від Королівського флоту на дослідження використання штучного інтелекту для акустичного зондування. І сподівається, що її продукт зрештою буде розгорнуто по всій службі. Російські кораблі фіксували у водах Великої Британії 40 разів з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Морякам знадобилися роки, щоб навчитися виявляти та ідентифікувати звуки під водою. Їм потрібно щонайменше п'ять років, щоб стати Джонсі з фільму "Переслідуючи "Красний октябрь". Lura може робити це з першого дня, і щодня, і чим довше вона буде використовуватися, тим краще вона працюватиме — сказала інженерка збройового підрозділу Королівського флоту, яка керує морським напрямком європейської оборонної компанії Амелія Гулд.

Вона додала, що система була розроблена для використання на підводних планерах SG-1 Fathom. Партнер Helsing, Blue Ocean, спочатку розробив морські дрони для відстеження міграції китів та умов навколишнього середовища під водою.

Вони ідеально підходять для полювання на підводні човни, тому що в них немає гвинта, і вони ковзають по воді — сказала Гулд, додавши, що планери можуть безперервно контролювати океан до трьох місяців.

Найл Картрайт, провідний експерт з технологій Helsing, сказав, що можна розгорнути сотні планерів в океані, "просто щоб вони слухали".

Коли вони щось чують, російський підводний човен чи щось, що демонструє незвичайну діяльність, вони повідомляють про це. Один такий пристрій сам по собі не може багато зробити. Але справа в тому, що вони настільки дешеві та прості, що можна запустити сотні чи тисячі таких апаратів у воду. Тож ворог двічі подумає, перш ніж проникати у чужі води з деструктивними намірами – пояснив він.

Система автоматично визначатиме відмінності між підводними човнами, танкерами, пасажирськими суднами та представниками тіньового флоту нафтових танкерів росії, які використовуються для уникнення санкцій.

Військове керівництво дедалі більше стурбоване тим, що підводні кабелі, що передають життєво важливі комунікації, можуть опинитися під загрозою після того, як кабелі в Балтійському морі були пошкоджені або розірвані кілька разів поспіль.

У листопаді міністр оборони Джон Гілі вдався до рідкісного кроку, дозволивши ударному підводному човну класу Astute піднятися поблизу російського розвідувального корабля "Янтарь" біля узбережжя Великої Британії. Він звинуватив кремль у шпигунстві за розташуванням кабелів, які з’єднують Британію з рештою світу.

Нагадаємо

Лідера російської шпигунської мережі у Британії Орліна Русєва засуджено до майже 11 років ув'язнення. За даними прокуратури, очолювана ним організація здійснювала спостереження в інтересах кремля.