Лідера російської шпигунської мережі у Британії засуджено до майже 11 років ув'язнення

Лідера російської шпигунської мережі, що діяла у Великій Британії й, за даними прокуратури, здійснювала спостереження в інтересах Кремля, у понеділок було засуджено лондонським судом майже до 11 років ув’язнення, а п’ятьох його спільників – сумарно приблизно до 40 років. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, засуджений 47-річний Орлін Русєв отримав 10 років і 8 місяців ув’язнення. У суді він визнав свою провину в змові з метою шпигунства на користь росії.

Троє з групи були визнані винними у березні після судового розгляду, тоді як Руссєв, його заступник Бізер Джамбазов (44 роки) та третій чоловік – Іван Стоянов (33 роки) – визнали свою провину торік.

Джамбазов отримав 10 років і 2 місяці ув’язнення, його колишня партнерка Катрін Іванова (33 роки) – 9 років і 8 місяців.

Ваня Габерова (30 років) була засуджена до 8 років ув’язнення, з яких буде віднято 1 рік і 3 місяці, які вона вже провела під вартою.

Її колишній партнер Тихомир Іванчев (39 років) отримав 8 років, а Стоянов – 6 років і 4 місяці, за вирахуванням часу, вже проведеного під вартою.

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Провину Русєва було доказано після того, як поліція виявила тисячі повідомлень між ним і втікачем Ян Марсалеком - колишнім топменеджером компанії Wirecard, який координував дії групи болгарських громадян з-за кордону.

Суддя Ніколас Хілліард заявив, що діяльність Русєва становила серйозну загрозу національній безпеці Великої Британії.

Прокурори заявили, що група не працювала безпосередньо на російську розвідку і була переважно вмотивована грошима.

Російське посольство в Лондоні не прокоментувало справу, хоча Кремль завжди відкидав подібні звинувачення у шпигунстві.

Довідково

Відносини між Великою Британією та росією різко погіршилися до рівня часів Холодної війни після початку війни в Україні; Британія звинувачує Росію у спробах сіяти "хаос" у Європі.

Адвокат Марсалека в Німеччині – де його розшукують як колишнього операційного директора збанкрутілої платіжної компанії Wirecard – раніше відмовився від коментарів.

Його місцезнаходження невідоме, але вважається, що він перебуває в росії.

Шпигунство в промислових масштабах

Прокурори заявили, що діяльність шпигунської мережі становила серйозну загрозу національній безпеці Британії, тоді як поліція зазначила, що група діяла у "майже промислових масштабах".

Однією з їхніх операцій був план перехоплення сигналів мобільного зв’язку на базі Патч – американській військовій базі поблизу Штутгарта, де, як вважалося, проходили навчання українські війська з використання зенітних ракет Patriot.

Основну увагу справи було зосереджено на тисячах повідомлень між Марсалеком і Руссєвим, які містили недопрацьовані плани й жарти про російські операції на британській території, зокрема про отруєння у 2018 році російського подвійного агента Сергія Скрипаля.

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У липні 2022 року Марсалек надіслав Руссєву селфі, де він був одягнений у повну військову екіпіровку з логотипом "Z" — символом вторгнення росії в Україну.

Ця пара неодноразово згадувала про ГРУ (російську військову розвідку) та інші спецслужби, обговорювала постачання дронів до Росії й зброї до Камеруну, а також захоплювалась Ілоном Маском.

Марсалек і Руссєв також обговорювали організацію повітряної евакуації з Кабула у 2021 році, коли таліби захопили владу в Афганістані.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН група болгар вела спостереження за американською військовою базою в Німеччині, де проходили підготовку українські війська. Це була одна із шести шпигунських операцій, які вони проводили на користь росії.

Вони діяли під керівництвом Русєва, який сам отримував інструкції від Марсалека, який використовував вигадане ім'я Руперт Тіч.