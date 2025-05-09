Побачили "шпигунів": Угорщина заявила про вислання двох людей, які працювали "під прикриттям" у посольстві України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про висилку двох осіб, які нібито працювали в посольстві України в Будапешті. Їх звинувачують у шпигунстві.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про висилку з Угорщини двох людей, які нібито працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті, через буцімто шпигунство. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telex.
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Після того, як Сійярто прокоментував розкриття угорської шпигунської мережі в Україні, назвавши це частиною безпідставної "антиугорської пропаганди", послідувала заява про вислання двох людей з Угорщини сьогодні.
За інформацією видання, Сійярто заявив, що "сьогодні з Угорщини видворили двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті".
"Відповідне рішення було передано послу України в Будапешті в останні кілька хвилин", - зазначено у публікації.
Нагадаємо
9 травня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі угорської військової розвідки на Закарпатті. Зазначається, що шпигуни слідкували за військовими базами та відстежували настрої в угорській громаді на Закарпатті. Уся інформація передавалася угорському військовому зв'язковому.
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