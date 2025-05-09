Побачили "шпигунів": Угорщина заявила про вислання двох людей, які працювали "під прикриттям" у посольстві України

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"
14:28 • 3170 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

13:51 • 11446 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
11:52 • 21253 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

11:44 • 32120 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
11:02 • 51552 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
10:23 • 30448 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Ексклюзив
9 травня, 07:57 • 70152 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені

Ексклюзив
9 травня, 06:00 • 47644 перегляди

Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

Ексклюзив
9 травня, 05:39 • 39818 перегляди

День Європи-2025: чого очікувати від візиту європейських міністрів 9 травня

8 травня, 20:34 • 48434 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.8м/с
39%
749мм
Популярнi новини

Сина Порошенка звинувачують у несплаті військового збору та інших податків на суму понад 770 млн грн

9 травня, 06:25 • 18744 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

9 травня, 07:13 • 44405 перегляди

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

9 травня, 07:58 • 34998 перегляди

На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами

9 травня, 08:04 • 47762 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

10:28 • 41207 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

11:02 • 51553 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

10:28 • 42075 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 70153 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 138045 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 158488 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

14:23 • 2030 перегляди

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

9 травня, 07:58 • 35634 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

9 травня, 07:13 • 45055 перегляди

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 145521 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 158326 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

Побачили "шпигунів": Угорщина заявила про вислання двох людей, які працювали "під прикриттям" у посольстві України

Київ • УНН

 • 2908 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про висилку двох осіб, які нібито працювали в посольстві України в Будапешті. Їх звинувачують у шпигунстві.

Побачили "шпигунів": Угорщина заявила про вислання двох людей, які працювали "під прикриттям" у посольстві України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про висилку з Угорщини двох людей, які нібито працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті, через буцімто шпигунство. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telex.

Деталі

Після того, як Сійярто прокоментував розкриття угорської шпигунської мережі в Україні, назвавши це частиною безпідставної "антиугорської пропаганди", послідувала заява про вислання двох людей з Угорщини сьогодні.

За інформацією видання, Сійярто заявив, що "сьогодні з Угорщини видворили двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті".

"Відповідне рішення було передано послу України в Будапешті в останні кілька хвилин", - зазначено у публікації.

Нагадаємо

9 травня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі угорської військової розвідки на Закарпатті. Зазначається, що шпигуни слідкували за військовими базами та відстежували настрої в угорській громаді на Закарпатті. Уся інформація передавалася угорському військовому зв'язковому.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у держзраді. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Петро Сіярто
Угорщина
Будапешт
Україна
Brent
$63.36
Bitcoin
$103,644.00
S&P 500
$5,684.88
Tesla
$302.85
Газ TTF
$34.70
Золото
$3,335.64
Ethereum
$2,369.64