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Сіярто прокоментував розкриття угорської шпигунської мережі в Україні

Київ • УНН

 • 5518 перегляди

Петер Сіярто вважає, що інформація про угорських шпигунів в Україні може бути пропагандою. Він зазначив, що Угорщина зможе розібратися в ситуації лише після отримання офіційних даних.

Сіярто прокоментував розкриття угорської шпигунської мережі в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна може розібратися у ситуації з розкриттям угорської шпигунської мережі в Україні лише якщо буде отримана офіційна інформація. Наразі він вважає, що використовується "антиугорська пропаганда", пише УНН з посиланням на угорське видання 444.

Деталі

Очевидно, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда. Антиугорська пропаганда, яка в багатьох випадках виявилася абсолютно безпідставною

– заявив Сійярто в інтерв'ю ATV у відповідь на новину про те, що українська контррозвідка стверджує про викриття угорської військової шпигунської мережі на Закарпатті.

Також Сіярто попросив усіх "бути обережними щодо будь-яких новин, що з'являються в тому, що він назвав "українською пропагандою". Очільник МЗС Угорщини також зазначив, що вони ще не отримали офіційної інформації від української сторони.

Ми зможемо розібратися з цим, лише якщо отримаємо якісь подробиці чи офіційну інформацію, але до того часу це слід класифікувати як пропаганду, до якої слід ставитися з обережністю

- сказав Сіярто.

Нагадаємо

У п'ятницю СБУ опублікувала новину про викриття агентурної мережі угорської військової розвідки, члени якої активно діяли на Закарпатті. За даними розслідування, було виявлено, що шпигуни слідкували за військовими базами та відстежували настрої в угорській громаді на Закарпатті. Вся інформація передавалася угорському військовому зв'язковому.

Одним із агентів шпигунського осередку, як повідомили в СБУ, був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році.

За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор "активував" цього агента у вересні 2024 року.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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