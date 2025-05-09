Сийярто прокомментировал раскрытие венгерской шпионской сети в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна может разобраться в ситуации с раскрытием венгерской шпионской сети в Украине только если будет получена официальная информация. Сейчас он считает, что используется "антивенгерская пропаганда", пишет УНН со ссылкой на венгерское издание 444.

Детали

Очевидно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда. Антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказалась совершенно безосновательной – заявил Сийярто в интервью ATV в ответ на новость о том, что украинская контрразведка утверждает о разоблачении венгерской военной шпионской сети на Закарпатье.

Также Сийярто попросил всех "быть осторожными относительно любых новостей, появляющихся в том, что он назвал "украинской пропагандой". Глава МИД Венгрии также отметил, что они еще не получили официальной информации от украинской стороны.

Мы сможем разобраться с этим, только если получим какие-либо подробности или официальную информацию, но до тех пор это следует классифицировать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью - сказал Сийярто.

Напомним

В пятницу СБУ опубликовала новость о разоблачении агентурной сети венгерской военной разведки, члены которой активно действовали на Закарпатье. По данным расследования, было выявлено, что шпионы следили за военными базами и отслеживали настроения в венгерской общине на Закарпатье. Вся информация передавалась венгерскому военному связному.

Одним из агентов шпионской ячейки, как сообщили в СБУ, был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году.

По данным контрразведки и следователей СБУ, куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки.