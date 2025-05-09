СБУ вперше викрила агентурну мережу розвідки Угорщини: затримано двох агентів

Служба безпеки України повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. На Закарпатті затримано двох агентів із мережі угорської спецслужби, поінформували у СБУ, пише УНН.

Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі - повідомили в СБУ.

Завданням цього осередку, як зазначили в українській спецслужбі, був "збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська".

За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби - вказали у СБУ.

Як встановило розслідування, "куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки".

Перший фігурант

За даними СБУ, "одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році". За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор "активував" цього агента у вересні 2024 року.

Завдання

"Тоді зрадник отримав завдання: вивчити настрої місцевого населення і отримати таку інформацію: яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові; яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття; яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні; які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин; наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо", - розповіли у СБУ.

Як повідомили у спецслужбі, задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні.

"Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором", - повідомили у СБУ, вказавши, що для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах.

За матеріалами справи, під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачалися на виконання поставлених завдань. У тому числі зрадник підшукував мережу інформаторів. СБУ встановила, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб.

Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових і фронтових регіонів - вказали у СБУ.

У березні цього року контррозвідка СБУ, як повідомляється, задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу, за даними української спецслужби, він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.

Серед нових завдань зрадника, як зазначили у СБУ, "було виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області". "Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони", - вели далі у СБУ.

Ще одна фігурантка

Ще одна затримана - колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу - повідомили у СБУ.

Контррозвідка СБУ, як вказано, "задокументувала кожен крок угорської агентури і затримала фігурантів за місцями проживання". Під час обшуку у них, як зазначається, вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Підозра

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки.